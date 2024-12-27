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工資、建材費飆漲 加州維修成本五年暴增40%

編譯組／綜合報導
加州的住房維修通膨率在過去五年中已經增加了一倍多。示意圖。(取自pexels)
加州的住房維修通膨率在過去五年中已經增加了一倍多。示意圖。(取自pexels)

依據Verisk重塑指數，加州保險行業顧問追蹤31個不同類別的住房維修成本，涵蓋從家電到窗戶的10000多個項目，加州的住房維修通膨率在過去五年中已經增加了一倍多。

Verisk表示，典型的加州維修成本在過去五年中上漲了40%，相比之下，前五年僅上漲了16%。順帶一提，不僅加州，全國範圍內，自2019年以來，維修成本已經貴了40%，而前五年僅增加了15%。

Verisk表示，依聯邦追蹤的一項指數，整體建築工資目前占加州維修成本的62%。截至6月，加州建築工人的平均週薪在五年中上漲了21%。相比之下，前一個五年僅上漲了17%。

另一個痛點是建築材料成本的膨脹；從疫情時短缺到建築叢生—翻新和新建—都推高了材料定價。截至9月，一項關於所有建築供應品批發價格的聯邦指數，在五年中飆升了38%；與前一個五年僅9%的漲幅形成鮮明對比。

回顧這段時間美國整體通貨膨脹，從消費者價格指數來看：五年內激增23%，而2014至2019年僅8%。而加州的房價，按照聯邦價格指數衡量，五年內上漲了47%，2014至2019年為33%。

維修成本有助於解釋房屋保險費率上漲—前提是有人願意為您的房子投保。根據小胡佛委員會( Little Hoover Commission)的數據，截至2021年，典型的加州保費在五年中跳漲了40%，前一個五年僅上漲3%。

對於準備找承包商的人來說，回顧過去一年的維修通膨，最壞的情況可能已經結束了。Verisk報告顯示，在過去12個月，加州維修支出僅上漲3%，全國範圍內則增長4%；仍在上漲，只是漲速較慢。

大多數建築價格趨緩，可以歸因於供應成本，根據美國批發價格指數，過去一年下降了3%。然而，勞工成本仍然高昂；加州的工資指數顯示，建築勞動力費用在過去一年上漲了4%。

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