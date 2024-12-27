舊金山康斗價格下跌 最慘一間只剩原價一半

舊金山 (San Francisco)的房地產 市場仍十分低迷，這座城市康斗的售價最低降至原價的一半。

舊金山原本是蓬勃發展的科技產業重鎮，本來預期在人工智慧產業快速發展後，房屋需求將上升；然而，市中心區域的康斗銷售仍在虧損，致舊金山成為美國唯一一個現在居住成本比五年前更便宜的主要城市。

公開上市資料顯示舊金山的康斗價格大幅下跌；其中一個單位在2019年以120萬元售出，現在降至82.5萬元，跌幅超過30%。

一個跌價特別嚴重的案例－一間位於市中心Mission Street的康斗，在2015年的價值為140萬元，以77.5萬元售出，代表十年間該康斗價值損失了將近50%。

房地產專家達爾(Rohin Dhar)以「慘烈」形容這些銷售狀況。根據他的研究，舊金山是唯一一個房屋成本下降的主要都市；現在，住在舊金山比2019年便宜1%，而對於一般美國城市居民來說，居住成本則上漲了48%。

在疫情 期間，由於實施遠距工作與關閉辦公室，使需要在城市生活的工作者減少，舊金山的康斗價格因而開始下跌。

根據房地產市場經紀公司Zillow的數據，從2020年到2024年初，舊金山康斗的平均價值下跌了12.8%，從114萬元降至僅99.7萬元。

近期，許多人認為人工智慧產業的發展，可能使舊金山房地產市場復甦，因為該城市仍是美國科技產業的主要地區，也是發育全球AI的樞紐。使用廣泛的聊天機器人ChatGPT的開發商OpenAI就設立在此，同時還有其他蓬勃發展的新創產業。

不過目前尚未看到這波科技進展帶來的好處，康斗價格仍未恢復到疫情前的水平。然而，對實體辦公態度的轉變可能有助於房地產市場復甦。

超過三分之二的美國專業公司表示，他們今年的新職缺將不再提供完全遠距工作的選項，這表明2025年將會重返辦公室工作模式，這可能預示著舊金山房地產需求將重現當初推高房價的盛況。