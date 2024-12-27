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降息未緩解壓力 30年房貸利率升

記者劉子為／綜合報導
目前小額貸款買房利息參考。（佳信貸款-劉豔秋提供）
目前小額貸款買房利息參考。（佳信貸款-劉豔秋提供）

聖誕節假期前夕，美國抵押貸款利率全線上漲。根據最新數據，截至12月24日當周，30年期固定抵押貸款利率升至6.75%，較上周漲0.25個百分點。

根據佳信貸款提供的信息，儘管許多貸款人期望在節日期間享受較低利率，但市場數據與國債殖利率的不斷上升顯示，短期內利率仍面臨上行壓力。美國聯準會（Fed）於12月18日宣布降息1碼（0.25個百分點），將聯邦基金利率降至4.25%至4.5%區間。然而，這一政策並未能立即緩解抵押貸款市場的壓力。

根據房地美（Freddie Mac）的數據，目前30年期固定抵押貸款的平均利率已達7%，接近歷史高點。這一利率在2021年1月曾降至2.65%的周最低紀錄，而1994年12月曾創下8.89%的周最高紀錄。同時，15年期固定抵押貸款利率的歷史最低紀錄為2021年7月的2.1%，最高則出現在1981年9月，達到18.63%。

30年期固定抵押貸款因相對穩定且月供可控，成為許多貸款人的首選，但長期貸款期間累計的利息總額較高。而15年期固定抵押貸款則為借款人提供更短的還款期限和更低的總利息，但每月還款壓力相對更大。

本周的經濟數據發布相對稀少。12月26日公佈本周初領失業救濟金人數，27日則發布美國11月的貿易平衡庫存預估。市場參與者關注這些指標可能對利率走勢帶來的影響。

Global X投資策略主管赫夫斯坦在接受採訪時說︰「市場仍在消化利率政策的轉變，Fed在降息方面可能略嫌保守，我們仍預期明年可能會有三次甚至四次降息，但這將取決於勞動市場出現疲軟。」

展望未來，貸款人需密切關注市場變化，根據個人需求選擇適合的貸款方案，以在波動的利率環境中制定最佳的財務決策。

截至12月24日當周，30年期固定抵押貸款利率升至6.75%。（佳信貸款-劉豔秋...
截至12月24日當周，30年期固定抵押貸款利率升至6.75%。（佳信貸款-劉豔秋提供）

貸款 殖利率 降息

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