聖荷西祭減建築稅獎勵 促建經濟適用房

聖荷西為增加經濟適用房的建設，特別提供減免建築稅優惠。 圖為聖荷西住房部門提供的租金可負擔房之一。（聖荷西住房局官網）

聖荷西 信使報報導，今年的聖荷西沒有任何符合市價、有多戶家庭且超過20個單位的建築開工；在這座城市急需住房的時刻，市政官員希望透過臨時的獎勵計畫吸引開發商。

市議會已批准在指定成長區域中，對於在2022年6月前提交完整申請、並在明年底前取得建築許可的前1500個單位的項目，減免建築稅50%。聖荷西還將從2026年開始，對多達8539個符合條件的項目減免建築稅25%。

由於高利率加上勞動力和材料成本的上漲，使商業和住宅開發陷入停滯，聖荷西轉向了獎勵性政策，以幫助建設項目實現盈利。

該市還擴大了市中心的高層建築項目，對明年獲得許可並在2029年獲得入住證書的建設項目，提供類似的建築稅減免。當市政官員投票 決定擴大該市中心計畫時，他們還要求工作人員研究聖荷西其他地方可適用該計畫 的建設項目，以幫助「解封」住宅建設。

作為區域住房需求評估（regional housing needs assessment, 簡稱 RHNA）的一部分，聖荷西必須在2031年前規畫62200個單位，平均每年7775個單位。然而，持續的住房危機使聖荷西一直難以滿足住房需求。

在過去幾年中，該市平均每年只有一棟多戶的家庭建設項目開工。上一財政年度的總體規畫表現報告顯示，聖荷西僅發出了2666個住宅單位的許可證，包括輔助住房單位(ADUs)。

市政研究人員的一項分析發現，有35個建設項目（包括7357個市價項目和2276個單位）可能符合這些獎勵條件。

Sand Hill Property Co.的規畫與權利總監林奇（Steve Lynch）表示，他的雇主有幾個開發項目符合獎勵條件，包括一座位於87號公路附近Curtner Avenue上的100%經濟適用房開發項目，目前建設狀態完全停滯。

林奇指出，該公司已儘可能地籌集資金，但就是沒有可用的資金，若有任何可幫助推進這些經濟適用房開發項目的方法，該公司會立刻去辦理。

除了稅收減免，該提案還減少北聖荷西的公園費用近一半，並延遲稅款繳納的時點至取得使用證時。

儘管住房產量增加，住房倡導者—包括SV@Home、EAH Housing、PATH Abode Housing Development—仍對提案中的部分細節提出質疑，包括對提供至少5%經濟適用房單位的開發項目豁免替代費用。

住房倡導者呼籲市議會，在豁免包容性住房條例費用時，必須確保開發項目仍能為低收入 居民提供住房。他們強調經濟適用房的社會價值，並認為市場開發不應以犧牲公共利益為代價。保護本地住房融資機制，對於持續支持最需要幫助的群體至關重要。