矽谷住房可負擔性惡化 每805棟待售屋 只有1棟中產階級買得起

聖塔克拉拉和聖馬刁(圖)縣的房價高，住房可負擔性惡化。（取自維基百科）

聖塔克拉拉(Santa Clara)和聖馬刁(San Mateo)縣的住房可負擔性已經顯著惡化，在地區智庫Joint Venture Silicon Valley的一份新報告中顯示，在售房屋中，僅有1/805處對年收入10萬元的家庭來說是可負擔的。

過去20年間，住房成本大幅上升，導致該地區住房可負擔性下降。這些高昂的成本加劇了族群間的住房所有權差距，對首次購房者的影響尤為顯著。

報告得出結論，可負擔性的下降趨勢「遍及整個灣區 和加州 ，因為這些社區正在艱難地應對受限住房市場的動態變化」。

●房價是全國市場的四倍

報告強調，聖塔克拉拉和聖馬刁縣單戶住宅的中位價格是加州中位房價（86萬8100元）的兩倍多，是美國中位房屋銷售價格（41萬6700元）的四倍多。

根據加州房地產協會2024年9月的統計，聖塔克拉拉縣的房屋中位銷售價格為190萬元，聖馬刁縣為210萬元。

根據協會的統計，灣區買家每年需要至少21萬4800元的收入才能負擔得起中位數房屋。在聖馬刁和聖塔克拉拉縣，符合資格的年收入超過50萬元。根據Joint Venture Silicon Valley指數，矽谷 的家庭中位收入為14萬9600元。

●首次購房者被擠出市場

報告指出，隨著矽谷住房銷售中位價格的上升，能夠購買房屋的首次購房者估計比率也在下降。在聖塔克拉拉縣，僅25%的首次購房者能夠負擔得起房屋，較2014年下降了17個百分點。在聖馬刁縣，僅23%的人能夠負擔得起房屋，下降了10個百分點。

相比之下，全州26%的首次購房者能夠負擔得起房屋，全國則為51%。

●族群負擔能力有差異

此外，聖塔克拉拉和聖馬刁縣在住房可負擔性上存在顯著的族群差異。在聖塔克拉拉縣，僅9%的黑人家庭能夠負擔得起中位價格的房屋，而在聖馬刁縣為8%。在聖塔克拉拉縣，僅8%的西語/拉丁裔家庭（8%和10%）能夠負擔得起房屋，而在聖馬刁縣為10%。這些數字遠低於白人非西語裔家庭（聖塔克拉拉縣21%，聖馬刁縣19%）和亞裔家庭（分別為25%和20%）的比率。

報告得出結論，這些差異也反映在加州的其他市場中。