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房貸利率與上周持平 30年期為6.250%

記者朱敏梓／洛杉磯報導
小額貸款買房利息參考。(佳信貸款-劉艷秋提供)
小額貸款買房利息參考。(佳信貸款-劉艷秋提供)

12月2日當周，各期房貸各期利率與上周持平，30年期固定抵押貸款利率為6.250%。

聯準會（Fed）官員近日表示，聯準會在壓制通膨方面的進展「可能停滯」，不過他仍表態支持本月的降息決定。聯準會理事暨聯邦公開市場委員會（FOMC）成員Christopher Waller表示，他支持聯準會在12月17日至18日的會議上降低利率。他指出，目前仍然偏高的借貸成本正在抑制全球最大經濟體的需求，但強調，「如果我們在現在到下次會議期間接收到的數據顯示，通膨放緩及經濟溫和但穩健增長的預測是錯誤的，我將支持在12月維持利率不變。」

他還補充表示，目前服務業價格增長仍然難以抑制，聯準會達到2%通膨目標的進展顯示出「可能停滯」的跡象。官方數據顯示，10月整體消費者價格指數（CPI）年增率為2.6%。

紐約聯準銀行總裁John Williams在另一場談話中承認，由於進展「不均衡」，達成通膨目標可能需要一些時間，但他對最終實現該目標表示信心。他指出，住房相關的通縮效應持續，以及通膨預期保持穩定，是實現目標的有利因素。

根據芝加哥商品交易所集團（CME Group）基於聯邦基金期貨交易的數據，兩位聯準會官員的言論讓12月降息的可能性從66%上升至75%。

近期，聯準會對經濟前景更為樂觀。根據11月會議紀要，官員們注意到勞動力市場並無「快速惡化」的跡象，這與此前對就業市場可能大幅放緩的擔憂形成對比。然而，持續的價格壓力，尤其是高於預期的月度通膨數據，令官員們對政策調整採取更「漸進」的方式，以平衡經濟刺激與抑制需求之間的關係。

聯準會 利率 降息

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