第3季灣區可負擔購屋最低年收入 升至32萬元

根據加州 房地產經紀人協會最近的一份報告，2024年第三季度，加州的住房可負擔性略微提升，但專家對未來一年的變化並不樂觀。

加州單戶家庭住宅的中位房價，跌破了超過90萬元的紀錄高點，降至88萬250元，但只有16%的加州家庭能負擔這個價格。

加州房地產經紀人協會副首席經濟學家魏(Oscar Wei)在一封電子郵件中告訴SFGATE，由於預計明年全州中位房價將增長約5%，未來幾個季度的住房可負擔性總體上不會有太大變化，這種影響將在全州範圍內感受到，但對價格更實惠的市場的影響會略高。

在此期間，拉森(Lassen)是加州最具住房可負擔性的縣，52%的家庭能夠購買中位價格的房屋。莫諾(Mono)則是最不具住房可負擔性的縣，僅7%的家庭達到購房所需的最低合格收入21.8萬元。在蒙特瑞(Monterey)，只有10%的家庭達到收入門檻，而在洛杉磯 (Los Angeles)和聖路易斯奧比斯波(San Luis Obispo)，只有11%達到最低要求。

在灣區，2024年第三季度的最低合格收入為32萬元，21%的家庭能夠購買房屋。在美國，第三季度35%的家庭達到最低合格收入10.52萬元。

依據房地產網站Zillow的最新數據顯示，特定加州都會區的住房負擔能力可能更加嚴峻；在2024年10月，洛杉磯都會區僅有1.6%的中等收入家庭能夠負擔房屋，這個數字在2023年10月僅為1.2%，與三年前的9.9%相比，情劫更為嚴峻。

Zillow的資深經濟學家卡拉(Kara Ng)透過電子郵件告訴SFGATE，洛杉磯是全國最不具住房可負擔性的房市之一；灣區的房價普遍較高，但洛杉磯地區的收入往往較低，這意味著中位數家庭處於更具挑戰性的境地。

房貸利率 持續維持高位，使得購屋者每月房屋負擔能力在過去幾年大幅縮減。在100萬元的房屋貸款中，7%和6%的利率差異，可能導致每月需額外支出600元或更多的貸款。根據金融公司Fannie Mae的預測，在2025年情況不太可能改變，因為利率預計不會跌破6%。

卡拉表示，現在的趨勢顯示，高房貸利率阻礙購房者的程度更高。即便在2021年，當房屋價值以創紀錄的速度增長時，對於中位數收入家庭來說，可負擔的房屋比率也比現在高得多。