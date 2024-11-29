可負擔性、投資潛力…加州最熱門購屋城市 屋崙奪冠

屋崙(Oakland)被評為當前加州最熱門的購房城市之一。(取自維基百科)

GOBankingRates透過Redfin提供的數據，搜尋加州 各城市的中位銷售價格、平均上市天數和房屋銷售數量等資訊發現，屋崙 (Oakland)成為加州最熱門的購房城市。屋崙房屋的中位銷售價格為86萬8000元，較去年上漲2.1%。

在利率上升的現在，屋崙的房地產市場仍然火熱的主因為：

鄰近其他主要城市

屋崙與多元化的舊金山灣區緊密相連，包括舊金山和柏克萊；距離矽谷約35哩。平常通勤時間僅需30分鐘到1小時。

相對於鄰近城市的住房可負擔性

相比其鄰近城市，在屋崙，中產階級蓬勃發展，許多個人和家庭可以找到吸引人的住房選擇，同時又不會失去靠近主要就業 中心和文化設施的便利性。

蓬勃發展的就業市場和經濟機會

屋崙靠近舊金山、聖荷西和柏克萊等城市的地理優勢，為居民提供了大量的就業選擇，為本地經濟提供穩定性。該地區最大的雇主包括：Kaiser Permanente、UPS等。

文化多樣性和社區活力

屋崙以其包容的氛圍、多元的社區和強烈的社區意識而聞名；Best Neighborhood授予屋崙99分的多樣性評分（滿分100），使其成為全國最具文化包容性的城市之一。

投資潛力和升值

屋崙的戰略位置，加上持續的城市發展項目，提升了其投資魅力。目前已規劃多個綜合用途開發項目，包括Howard Terminal的屋崙海濱棒球場區，灣區捷運(BART)亦持續擴張，為該地區提供負擔得起的公共交通。

自然景觀和戶外設施的便利性

屋崙鄰近自然景點，包括Lake Merritt、Redwood Regional Park等，使其成為一個極具吸引力的居住目的地。

娛樂和美食場景

屋崙蓬勃發展的多元娛樂選擇以及文化場所，增添了其作為宜居城市的魅力；這裡有近50個博物館，包括Oakland Museum of California、Mills College Art Museum和Chabot Space and Science Center；或可在Paramount、Fox Theater或Oakland Metro Operahouse欣賞音樂會。

交通選擇

屋崙擁有多個灣區捷運站、公交路線和通往主要高速公路的通道，使其成為重視便利性的人的理想選擇。

學校

根據Atlas Apartments的資料，位於蒙特克萊(Montclair)社區的學校是全國最好的學校之一，這裡還有Laney College、Lincoln University和Mills College。

歸根結底，加州的屋崙是全國最熱門的房地產市場之一，其為居民提供了融合城市和自然的生活場所、同時又不像附近大城市那樣因房價帶來巨大的壓力。