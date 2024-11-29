我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

這些科技富豪身價在大選後縮水 黃仁勳是其中之一

澳門賭場大亨陳榮煉最終判決出爐 安以軒夫關13年罰2.3億美元

可負擔性、投資潛力…加州最熱門購屋城市 屋崙奪冠

編譯組／綜合報導
屋崙(Oakland)被評為當前加州最熱門的購房城市之一。(取自維基百科)
屋崙(Oakland)被評為當前加州最熱門的購房城市之一。(取自維基百科)

GOBankingRates透過Redfin提供的數據，搜尋加州各城市的中位銷售價格、平均上市天數和房屋銷售數量等資訊發現，屋崙(Oakland)成為加州最熱門的購房城市。屋崙房屋的中位銷售價格為86萬8000元，較去年上漲2.1%。

在利率上升的現在，屋崙的房地產市場仍然火熱的主因為：

鄰近其他主要城市

屋崙與多元化的舊金山灣區緊密相連，包括舊金山和柏克萊；距離矽谷約35哩。平常通勤時間僅需30分鐘到1小時。

相對於鄰近城市的住房可負擔性

相比其鄰近城市，在屋崙，中產階級蓬勃發展，許多個人和家庭可以找到吸引人的住房選擇，同時又不會失去靠近主要就業中心和文化設施的便利性。

蓬勃發展的就業市場和經濟機會

屋崙靠近舊金山、聖荷西和柏克萊等城市的地理優勢，為居民提供了大量的就業選擇，為本地經濟提供穩定性。該地區最大的雇主包括：Kaiser Permanente、UPS等。

文化多樣性和社區活力

屋崙以其包容的氛圍、多元的社區和強烈的社區意識而聞名；Best Neighborhood授予屋崙99分的多樣性評分（滿分100），使其成為全國最具文化包容性的城市之一。

投資潛力和升值

屋崙的戰略位置，加上持續的城市發展項目，提升了其投資魅力。目前已規劃多個綜合用途開發項目，包括Howard Terminal的屋崙海濱棒球場區，灣區捷運(BART)亦持續擴張，為該地區提供負擔得起的公共交通。

自然景觀和戶外設施的便利性

屋崙鄰近自然景點，包括Lake Merritt、Redwood Regional Park等，使其成為一個極具吸引力的居住目的地。

娛樂和美食場景

屋崙蓬勃發展的多元娛樂選擇以及文化場所，增添了其作為宜居城市的魅力；這裡有近50個博物館，包括Oakland Museum of California、Mills College Art Museum和Chabot Space and Science Center；或可在Paramount、Fox Theater或Oakland Metro Operahouse欣賞音樂會。

交通選擇

屋崙擁有多個灣區捷運站、公交路線和通往主要高速公路的通道，使其成為重視便利性的人的理想選擇。

學校

根據Atlas Apartments的資料，位於蒙特克萊(Montclair)社區的學校是全國最好的學校之一，這裡還有Laney College、Lincoln University和Mills College。

歸根結底，加州的屋崙是全國最熱門的房地產市場之一，其為居民提供了融合城市和自然的生活場所、同時又不像附近大城市那樣因房價帶來巨大的壓力。

屋崙 加州 就業

上一則

洛市中心擬建13層數據中心 外牆無窗 玻璃幕牆覆蓋

下一則

感恩節華人商家不休 推節日特價

延伸閱讀

北加州暴風雨、山洪警報擴至東灣、南灣 強降雨恐到下周二

北加州暴風雨、山洪警報擴至東灣、南灣 強降雨恐到下周二
屋崙市議長勵琪逆轉險勝 成為阿縣第五區議員

屋崙市議長勵琪逆轉險勝 成為阿縣第五區議員
屋崙市中心又一打擊 凱瑟醫療集團擬縮小總部規模

屋崙市中心又一打擊 凱瑟醫療集團擬縮小總部規模
舊金山房屋租金續漲 屋崙仍便宜 明年可能有變化

舊金山房屋租金續漲 屋崙仍便宜 明年可能有變化
柏克萊民調 46%挺賀錦麗回鄉選州長

柏克萊民調 46%挺賀錦麗回鄉選州長
屋崙市長盛桃遭罷免 政界、社區多人爭取該職

屋崙市長盛桃遭罷免 政界、社區多人爭取該職

熱門新聞

被害人張小夏，生前曾帶著四個孩子在外旅行。（社群媒體）

40歲華女被殺埋屍後院 71歲丈夫是兇嫌 育有4娃

2024-11-27 15:46
暴力男被乘客五花大綁在座位上。（ABC 7電視台截圖）

飛洛城航班 男子怒踢座位 被乘客用膠帶五花大綁

2024-11-27 16:58
左圖為A先生面簽被行政審查要求補件的審理單，右圖為A先生免面談被拒並通知轉面談確認信。（圖／A先生提供）

中國公民H1-B身分回鄉 折騰2個月才返美

2024-11-25 01:19
好市多上架的這款瑞典布來自華人女企業家公司。（記者王若然／攝影）

好市多這款超搶手抹布 出自華人之手

2024-11-20 19:49
人們高舉抗議標語，反對在亞凱迪亞市建立Elara住房項目。（記者邵敏／攝影）

近400人聚集南加華人區市府 反建遊民屋 質疑開發商

2024-11-20 19:37
出租房屋，資深華人房東有技巧。（記者啟鉻／攝影）

避免惡房客 資深華人房東分享找到理想房客實用技巧

2024-11-21 01:20

超人氣

更多 >
研究亞裔美國人未抽菸得肺癌趨勢的華裔教授也成病例

研究亞裔美國人未抽菸得肺癌趨勢的華裔教授也成病例
不需身分賺得快 走線按摩女1年能存20萬：賺夠就回去

不需身分賺得快 走線按摩女1年能存20萬：賺夠就回去
走線客專題／走線客心惶惶…律師：做最壞打算 再做最好準備

走線客專題／走線客心惶惶…律師：做最壞打算 再做最好準備
曝光 賀競選團隊：內部民調一直落後川普 從未領先

曝光 賀競選團隊：內部民調一直落後川普 從未領先
山東富翁娶小20歲妻 立遺囑要她「至死不得改嫁」 法官打臉了

山東富翁娶小20歲妻 立遺囑要她「至死不得改嫁」 法官打臉了