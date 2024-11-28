名製片售馬里布海灘豪宅「仙人掌之家」掛牌近2000萬

這棟被命名為「仙人掌之家」的住宅，因後院擁有巨型仙人掌而得名。（Mansion Global截圖）

好萊塢 著名電影製作人庫珀（Matthew Cooper）日前出售翻新過的中世紀馬里布海灘別墅。該豪華別墅建於1947年，擁有58英尺長的Escondido Beach直接臨海前庭，售價1999萬5000美元。

這棟擁有濃厚中世紀魅力的海灘別墅位於馬里布Escondido Beach，由著名導演兼製片人庫珀2021年全面翻新。

這棟物業最初由知名建築師坎納（Charles Kanner）在1947年設計。翻新後的房屋不僅升級了系統、浴室和園藝，還換上了新地板、門窗和露台甲板。廚房特別設計了三組法式門，可完全打開通往面朝大海的露台，為整體空間注入無與倫比的開闊感。

這棟被命名為「仙人掌之家」（Cactus House）的住宅，因後院擁有巨型仙人掌而得名。房屋設計流暢自然，並以極簡風格呈現超凡魅力。從主入口進入，視野即直面海洋，室內的每個角落幾乎都能與海景平視。

室內上層設有三間臥室、新裝修的廚房帶中島與早餐吧座位區、餐飲區、濕吧（wet bar）及起居室。起居室配有壁爐，並擁有天窗設計的高挑天花板。下層包括一間面向大海的臥室、帶乒乓球桌的休閒區、一個健身房、休憩區以及一個可俯瞰杜姆角（Point Dume）美景的赤陶庭院（terracotta courtyard ）。

這棟豪華別墅有3861平方英尺，擁有設施包括四間臥室、三間全浴室及一間半浴室。露台及赤陶庭院。戶外淋浴與主臥私人陽台。起居室、壁爐及酒吧區。臨海生活與便捷位置。該住宅擁有58英尺的沙灘臨海寬度，地處馬里布一片相對寧靜的海灘區，且臨近著名餐廳，周邊還有海灘徒步路線及購物區。

房地產 經紀人達里瓦爾（Sandeep Dhariwal）表示，「這裡結合了馬里布的所有精華，從自然到生活便利，應有盡有。」