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舊金山115年歷史消防局改建屋 800萬掛牌求售

編譯組／綜合報導
位於舊金山22街3816號的 Engine Co. No. 44藏身於一條寧靜的獨立屋街區。(取自Google地圖)
位於舊金山22街3816號的 Engine Co. No. 44藏身於一條寧靜的獨立屋街區。(取自Google地圖)

舊金山一間古老消防局存在的時間，已遠遠超越它過去作為消防局的時長，演變成狂躁的地下龐克酒吧場地、和適合好萊塢青少年的簡樸住所。SFGATE報導，現在，這座城市寶藏之一的房產已經以800萬元的要價上市。

位於22街3816號的 Engine Co. No. 44藏身於一條寧靜的獨立屋街區，仍保留著1909年的歷史痕跡，從西班牙式屋頂兩側精心描繪的「SFFD」金屬漆，到內部的螺旋樓梯和兩層樓高的黃銅消防桿，甚至在低層還有一座大鐘。但這座五臥房、六浴室住宅的其他歷史面貌則不那麼明顯。

由McSheehy兄弟建造的灰泥砌築傳教士復興式消防局，是諾伊谷(Noe Valley)唯一的一座，該消防局保護著該社區以及卡斯楚區(Castro)，最初以馬匹牽引的方式運行；城市守護者（Gurdians of the City，該組織致力於保護舊金山消防局的歷史）董事會成員埃巴勒(Dave Ebarle)指出，該消防局之所以建在山頂的原因，在於馬匹拉動蒸汽引擎會更容易。

後來，消防局被改造成化學水管公司，開啟了機動設備的新時代。Engine Co. No. 44 一直服役到1958年，當時被遷至日落區32街1935號，最終遷至訪谷區(Visitacion Valley)。

Compass房地產經紀人西格爾(Claudia Siegel)表示，在原址，訪客仍可上到瞭望塔，那裡曾作為晾乾水管的地方，不過這個細節往往被360度全景–可以看到Sutro塔、Corona Heights公園和遠處海灣中航行的貨船–所掩蓋。

接著消防局迎來了另一個獨特的篇章；1959年在公開拍賣中，消防局以不到1萬5000元的價格售予植物藝術家Beth Van Hoesen和設計師Mark Adams。他們將這空間改造成私人住宅，並在那裡與Ruth Asawa、畫家Wayne Thiebaud和版畫家Gordon Cook等人一起舉辦了數十年的每周人物素描工作坊。西格爾說，這座消防局甚至被刻在聯合廣場蘋果店附近Asawa噴泉的銅板上。

在Van Hoesen和Adams於2005年搬出兩年後，即2007年，這座房屋進行了大規模翻修（根據Zillow的數據顯示，它最後一次在2017年以530萬元售出）。這座6012平方呎的住宅現在擁有獨立的花園房、家庭健身房、多部電梯、大理石浴室、寬敞的開放式廚房配有管家餐具室，以及一個帶私人屋頂露台的寬闊戶外露台。陽光從頂層的天窗灑落，照亮所有四層樓。

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