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橙縣拉古那灘三層海景公寓 737萬售出

記者啟鉻／橙縣報導
圖為拉古那灘市一處近期完成交易的海濱多單位公寓。（谷歌截圖）
圖為拉古那灘市一處近期完成交易的海濱多單位公寓。（谷歌截圖）

南加橙縣一直是不動產交易熱點地區。近期，該地有大物業交易案引關注。海岸城市拉古那灘（Laguna Beach）一棟海景公寓以737萬美元售出，以及城市Aliso Viejo一處閒置高檔餐廳建物以530萬美元被收購。

上市交易的海景公寓名為Sterling Plaza Apartments，是一整棟具有特色的三層樓公寓，位於拉古那海灘，屬於家族傳承物業，近期以737萬美元售出。公寓共有12個單位，交易售價相當於每單位61萬4583美元。全球性地產和服務公司世邦魏理仕（CBRE）代表灣區賣方，並表示這是該物業40年來首次出售，物業地點：Solana Way 2607號。

CBRE公司資深副總裁奧尼爾（Mike O'Neill）表示，這棟公寓在該地是獨一無二的物業，座落在拉古那海灘的海岸公路旁，地點在整個加州最熱的租賃市場之一。

這棟擁有62年歷史的物業在1962年至1963年完工，擁有9823平方呎的租賃空間，占地1萬2577平方呎。公寓內設有一房和二房的戶型設計，還包括一間兩房的頂樓套房。

奧尼爾強調，「Sterling Plaza公寓周圍社區都是數百萬美元的豪宅，是橙縣最頂級的豪華獨立屋社區之一。住戶可步行前往Arch Beach、Mermaid Beach以及Victoria Beach，而著名的Montage Laguna Beach酒店就位於不遠處。出行非常方便。

據悉，CBRE公司近期在拉古那灘地區已經出售了多筆公寓物業。該公司代表說，在完成Sterling Plaza公寓交易案後不久，又完成了位於Saint Ann's Drive795號的物業交易，該物業以310萬美元售出，包括兩棟三居室住宅和一個獨立單位。買賣雙方均為拉古那灘市當地業主。

CBRE代表指出，「橙縣的多戶型資產持續吸引尋求優質投資的買家，公司預期這種投資需求在未來持續增長。」

此外，另一筆物業交易發生在城市Aliso Viejo的市中心Town Center地區。位於爾灣市的不動產投資公司ValueRock Realty Partners（簡稱ValueRock），近期以530萬美元收購了市中心區的前Macaroni Grill高檔餐廳。

據悉，儘管 ValueRock 尚未公開將在原餐廳位置上開設哪一種新業務，但該地點與公司另一個重建項目相距不遠。該公司目前正在位於The Commons購物中心實施改造計畫，將三家商店，包括前Lowe's、Michael's和 Tuesday Morning等商家，轉換為Tesla公司的展示廳和服務站。這些改變使得ValueRock成為當地商業發展的主力推動者。

ValueRock 還積極進行其它地點的重建項目，其中之一是位於托斯汀市（Tustin）的一處長期閒置Vons超市，該超市已於2024年7月成功轉型為華資99大華超市（99 Ranch Market）。

圖為近期出售的閒置高檔餐廳Macaroni Grill建物。（谷歌截圖）
圖為近期出售的閒置高檔餐廳Macaroni Grill建物。（谷歌截圖）

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