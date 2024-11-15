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聖伯納汀諾、庫卡蒙加牧場 房地產市場需求強勁

記者啟鉻／河濱報導
圖為Citizens Business Bank出售呼叫中心位置圖。（谷歌截圖）
圖為Citizens Business Bank出售呼叫中心位置圖。（谷歌截圖）

南加內陸帝國聖伯納汀諾市（San Bernardino）和庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga）近期的兩宗物業交易案，吸引市場關注。

首先，Citizens Business Bank以2145萬美元，出售位於庫卡蒙加牧場的4萬7720平方呎辦公大樓。這是該銀行的呼叫中心，地址位於9337 Milliken Ave，占地4.33畝，擁有307個停車位，屬內陸帝國機場附近商圈的核心地帶。儘管大樓出售，但該銀行表示不會遷出，銀行與買方達成售後回租協議，並簽署為期10年的企業擔保租約。

此交易由NAI Capital Commercial投資公司代表未具名的買家，KW Commercial公司代表銀行進行交易。NAI Capital Commercial副總裁米奇諾（ Edward Michino ）指出，這份長期租約，為投資者提供穩定回報，並顯示市場對複雜投資機會的強勁需求。

另一方面，位於聖伯納汀諾Highland大道2505-2575號的四處相鄰單一租戶物業，及一塊1.5畝土地，也在近期以總價700萬美元成交。這些物業的租戶包括IHOP、Wienerschnitzel、Taco Bell和76加油站，均為市場知名品牌。該交易由Progressive Real Estate Partners代表賣方，Realiv代理聖伯納汀諾縣的買方交易。

Progressive公司銷售顧問莫達契尼（Lance Mordachini）指出，對買方而言，這些位於高速公路旁，且擁有穩定租戶的優質資產，有強大吸引力，能提供穩定現金流和長期價值。

投資專家認為，兩宗交易案顯示，聖伯納汀諾和庫卡蒙加牧場等地的房地產市場，持續吸引尋求穩定收入和長期增值的投資者。這些交易反映市場對內陸優質、位置卓越的商業房地產需求依然強勁。

圖為位於聖伯納汀諾Highland大道旁近期完成交易的零售物業。（谷歌截圖）
圖為位於聖伯納汀諾Highland大道旁近期完成交易的零售物業。（谷歌截圖）

投資 房地產 南加

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