房貸利率連續數周攀升 購屋者失望

候任總統川普提出的政策，令投資者擔心可能助長通貨膨脹並增加聯邦赤字，因而推高近期債券收益率和房貸利率。(美聯社)

儘管聯邦儲備局持續努力降低借貸成本，房貸利率 卻連續數周攀升，這個趨勢可能使那些想等待低利率入市的潛在購屋者，以及等待適當時機再融資的屋主們感到失望。

在9月，聯準會 將基準利率下調半個百分點，並在上周四宣布再調降四分之一個百分點。但是，潛在購屋者不但沒有享受到較低的房貸利率，反而看到成本上升；本周，30年期固定房貸的平均利率達到6.79%，較七天前的6.72%上升。

15年期固定利率房貸（通常是房主尋求較低利率再融資的選擇）的借貸成本在本周也有所上升；平均利率從上周的5.99%略微升至6%。

借貸成本達7月以來最高

連續第六周上漲，使借貸成本達到自7月以來的最高水平－對加州等房價昂貴的市場影響特別大。

房貸利率未隨著聯準會的行動而下降的原因，在於債券 市場；雖然聯準會控制短期借貸利率，但房貸利率更直接地受10年期美國國債收益率的影響。最近幾周，國債收益率大幅上升，即使聯準會試圖降低借貸成本，房貸利率仍上漲。

債券收益率的上升反映投資者對通貨膨脹、經濟增長和政府債務日益增長的擔憂，其中的關鍵因素在於候任總統川普(Donald Trump)提出的政策，包括減稅、關稅和放鬆管制；投資者擔心這些政策可能助長通貨膨脹並增加聯邦赤字，進而推高債券收益率和房貸利率。

房貸利率往往跟隨10年期國債收益率變動，該收益率從9月中旬的3.62%上升到本周的4.36%，反映市場預期川普的經濟議程可能導致通貨膨脹和借貸成本增加。

房利美(Freddie Mac)首席經濟學家卡特(Sam Khater)表示，在當前市場環境下，購屋需求對房貸利率非常敏感，自10月初利率開始上升以來，購屋申請即下降；過去一個月已減少了10%。

利率的上升，對於買家來說，已使他們無法負擔房屋市場價格；對於希望再融資的屋主來說，在疫情期間鎖定低利率的人只有有限的選擇來利用他們的房屋淨值。