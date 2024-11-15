房貸利率連續數周攀升 購屋者失望
儘管聯邦儲備局持續努力降低借貸成本，房貸利率卻連續數周攀升，這個趨勢可能使那些想等待低利率入市的潛在購屋者，以及等待適當時機再融資的屋主們感到失望。
在9月，聯準會將基準利率下調半個百分點，並在上周四宣布再調降四分之一個百分點。但是，潛在購屋者不但沒有享受到較低的房貸利率，反而看到成本上升；本周，30年期固定房貸的平均利率達到6.79%，較七天前的6.72%上升。
15年期固定利率房貸（通常是房主尋求較低利率再融資的選擇）的借貸成本在本周也有所上升；平均利率從上周的5.99%略微升至6%。
借貸成本達7月以來最高
連續第六周上漲，使借貸成本達到自7月以來的最高水平－對加州等房價昂貴的市場影響特別大。
房貸利率未隨著聯準會的行動而下降的原因，在於債券市場；雖然聯準會控制短期借貸利率，但房貸利率更直接地受10年期美國國債收益率的影響。最近幾周，國債收益率大幅上升，即使聯準會試圖降低借貸成本，房貸利率仍上漲。
債券收益率的上升反映投資者對通貨膨脹、經濟增長和政府債務日益增長的擔憂，其中的關鍵因素在於候任總統川普(Donald Trump)提出的政策，包括減稅、關稅和放鬆管制；投資者擔心這些政策可能助長通貨膨脹並增加聯邦赤字，進而推高債券收益率和房貸利率。
房貸利率往往跟隨10年期國債收益率變動，該收益率從9月中旬的3.62%上升到本周的4.36%，反映市場預期川普的經濟議程可能導致通貨膨脹和借貸成本增加。
房利美(Freddie Mac)首席經濟學家卡特(Sam Khater)表示，在當前市場環境下，購屋需求對房貸利率非常敏感，自10月初利率開始上升以來，購屋申請即下降；過去一個月已減少了10%。
利率的上升，對於買家來說，已使他們無法負擔房屋市場價格；對於希望再融資的屋主來說，在疫情期間鎖定低利率的人只有有限的選擇來利用他們的房屋淨值。
儘管在聯準會9月行動之前的幾個月裡，利率確實有所下降，但債券市場對經濟樂觀情緒增長和通貨膨脹擔憂的反應已經蓋過了聯準會的影響。因此，預計房貸利率在近期仍將維持在高位，使許多潛在的買家和賣家都只能在市場邊緣觀望。
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