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舊金山房屋上市到成交時間拉長 華裔眾多的日落區除外

編譯組／綜合報導
舊金山房屋銷售天數比疫情前增10天以上地區 製表／編譯組
舊金山房屋銷售天數比疫情前增10天以上地區 製表／編譯組

舊金山（San Francisco）房屋銷售比疫情前慢得多，不過日落區（Sunset District）是個例外。

根據房地產經紀公司Redfin的數據，該區域所在的兩個郵遞區號，是全市少數在2024年6月至8月期間銷售速度與2019年同期相當的地區；郵遞區號為94122和94116的房屋在2024年的銷售中位時間為2周，比2019年的16天還略快。

在這三個月期間，其他至少10筆有銷售紀錄的舊金山郵遞區號，房屋找到買家的時間都比五年前要長；2024年舊金山房屋銷售中位數時間為35天，比2019年的24天增加不少。

根據房地產經紀網站Zillow的數據，日落區典型房屋價值在140萬至150萬美元之間，高於全市130萬的水平。Sotheby′s International Realty的舊金山房地產經紀人克勞福德（Allison Crawford）表示，相比該市許多其他住宅區，這裡的房產更實惠。

克勞福德補充，日落區房市表現非常兩極，以最近的銷售情況，房屋售價都以遠高於要價的價格成交。該區域分布著小型商業中心，而19號大道可通往北邊的金門公園和南邊的舊金山國際機場。

但在舊金山其他地區，特別是市中心及其周邊地區，房屋的銷售速度仍比疫情前慢得多；涵蓋大部分南市場區（South of Market）的郵遞區號94103，房屋易主的時間要比疫情前三個多星期。

在疫情期間，買家為了擁有後院和居家辦公空間，傾向置產在郊區，使舊金山和屋崙（Oakland）市中心房價出現了大幅度的下跌，這種「甜甜圈效應（doughnut effect）」持續壓抑著舊金山的房價。

Compass房地產經紀人哈里斯（Michelle Harris）表示，當利率上升時，高房價會導致房屋銷售變慢，這是太平洋高地（Pacific Heights）和濱海區（Marina district）的房產比疫情前賣得慢的主要原因。根據Redfin的數據，包含這些地區的郵遞區號94123，今年6月至8月期間房屋售出所需的中位時間為55天，是2019年20天的兩倍多。

哈里斯指出，由於郵遞區號94123包含了舊金山部分最昂貴的房產，賣家在接受報價時會變得更加謹慎，並表示由於專家預測抵押貸款利率在明年之前不會大幅下降，再加上總統大選和假期的影響，市場可能會一直低靡到2025年。

舊金山 疫情 房地產

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