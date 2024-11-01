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房貸利率降 灣區9月房產銷售再萎縮

編譯組／綜合報導
加州房地產經紀人協會統計，灣區九縣的9月房屋銷售量降至3月以來的最低點。(取自pexels)
加州房地產經紀人協會統計，灣區九縣的9月房屋銷售量降至3月以來的最低點。(取自pexels)

根據加州房地產經紀人協會（C.A.R）的最新數據，儘管抵押貸款利率呈現下降趨勢，灣區九縣的9月房屋銷售量仍降至3月以來的最低點，較前一個月下跌9.4%。

Danville的房地產經紀人賈維斯（Khrista Jarvis）表示，最近幾周市場可以說是低迷不振，不過利率下降了，讓市場期待有所恢復。

美國聯邦儲備會（Fed）降息的影響並未反映在9月的銷售數據中，因為上述數據以9月份完成過戶的房屋為準（即房屋是在一個月前、也就是8月份時簽約的）。

以年度比較來看，灣區九縣的房屋銷售量增長了5.1%。9月份房屋的中位銷售價格達到127萬美元，比去年同期下降2.6%。各縣的中位價格分別為：聖馬刁縣（San Mateo）210萬美元，聖塔克拉拉縣（Santa Clara）193萬美元，舊金山（San Francisco）163萬美元，阿拉米達縣（Alameda）127萬美元，以及康曲柯士達縣（Contra Costa）86.375萬美元。

相比去年同期，整個灣區的房屋存量都有所增加，灣區九縣的供應量從2.3個月增加到2.8個月。只有聖馬刁縣和舊金山房屋存量比2023年9月有所下降。

隨著存量增加，房屋在市場上停留的時間也隨之增長。9月份灣區的房屋掛牌中位時間為20天，比去年同期的14天有所增加。不過，有兩個縣交易速度較快：聖塔克拉拉縣中位數時間為10天、聖馬刁縣為12天，這兩縣的房屋依然很搶手。

儘管掛牌量比去年略有上升，但經紀人表示房屋存量仍處於歷史低位。那些在疫情期間購房的人仍然不願出售並放棄他們的原有的低利率，因為即使只是幾個百分點的利率差異，也可能讓他們的每月抵押貸款的支出增加數百美元。

聖荷西（San Jose）的房地產經紀人墨特（Jordan Mott）表示，隨著總統大選臨近以及感恩節緊隨其後，預計房屋存量只會進一步下降。在9月26日當周，30年期固定利率抵押貸款的平均利率降至6.08%，是一年多以來的最低水平。但隨後抵押貸款利率在10月的前幾周就重新攀升，這些都無助於改善房市。

墨特表示，隨著假期即將到來，通常不會有很多人上市新的房源，並預計2024年底市場會相對平緩，但當進入2025年初時，市場上可能會出現房價上漲和買家活動增加的趨勢。

近年灣區主要區域房價中位數變化。(資料來源：加州房地產經紀人協會、信使報)
近年灣區主要區域房價中位數變化。(資料來源：加州房地產經紀人協會、信使報)

利率 灣區 貸款

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