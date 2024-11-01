首座主題社區命名Cotino 來自華德迪士尼的莊園夢想
迪士尼第一個社區建案名為Cotino。據了解，cotino是當地一種植物，也稱煙樹（Smoke Tree），與迪士尼樂園發展密切關聯。迪士尼創始人華德迪士尼最早在棕櫚泉的度假屋名字，就是Smoke Tree Ranch。
影音來源：記者啟鉻
據工作人員介紹，Cotino具有出色耐旱能力，很適合水分不足的乾燥環境生長。它有厚實的葉子，以及發達根系，可以儲存水分，適合在炎熱和乾燥氣候中生存。煙樹經常被用來在乾旱少雨地區做景觀園藝美化。
華德迪士尼在度假勝地棕櫚泉的早期莊園名為Smoke Tree Ranch，這處物業與他個人生活有深厚淵源。資料顯示，華德迪士尼對這座Smoke Tree Ranch沙漠度假屋情有獨鍾，但在1953年前後受到考驗。當時迪士尼樂園處於早期設計與規畫階段，華德迪士尼用盡各種籌集資金來維持支出所出。最終，他不得不賣掉心愛的度假屋Smoke Tree Ranch，以實現夢想。儘管出售了房子，但華德迪士尼仍然與Smoke Tree Ranch及所在棕櫚泉地區保持密切聯繫。
正因如此，迪士尼公司選擇在大棕櫚泉地區的幻象莊，作為首個主題社區開發地，社區名稱起名「Cotino，迪士尼的故事生活（Storyliving by Disney Community）」。而Cotino也就是Smoke Tree，象徵這片沙漠綠洲的自然美和文化遺產，對華德迪士尼來說，具有特殊紀念意義。
上一則
迪士尼品牌、設計加持 4系列主題住宅百萬元起跳
下一則
FB留言