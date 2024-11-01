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首座主題社區命名Cotino 來自華德迪士尼的莊園夢想

記者啟鉻／幻象莊報導
迪士尼早期在棕櫚泉度假屋名為Smoke Tree Ranch。（迪士尼資料）
迪士尼早期在棕櫚泉度假屋名為Smoke Tree Ranch。（迪士尼資料）

迪士尼第一個社區建案名為Cotino。據了解，cotino是當地一種植物，也稱煙樹（Smoke Tree），與迪士尼樂園發展密切關聯。迪士尼創始人華德迪士尼最早在棕櫚泉的度假屋名字，就是Smoke Tree Ranch。

影音來源：記者啟鉻

據工作人員介紹，Cotino具有出色耐旱能力，很適合水分不足的乾燥環境生長。它有厚實的葉子，以及發達根系，可以儲存水分，適合在炎熱和乾燥氣候中生存。煙樹經常被用來在乾旱少雨地區做景觀園藝美化。

華德迪士尼在度假勝地棕櫚泉的早期莊園名為Smoke Tree Ranch，這處物業與他個人生活有深厚淵源。資料顯示，華德迪士尼對這座Smoke Tree Ranch沙漠度假屋情有獨鍾，但在1953年前後受到考驗。當時迪士尼樂園處於早期設計與規畫階段，華德迪士尼用盡各種籌集資金來維持支出所出。最終，他不得不賣掉心愛的度假屋Smoke Tree Ranch，以實現夢想。儘管出售了房子，但華德迪士尼仍然與Smoke Tree Ranch及所在棕櫚泉地區保持密切聯繫。

在Contino主題社區銷售中心就展示一束Smoke Tree。（記者啟鉻／攝影...
在Contino主題社區銷售中心就展示一束Smoke Tree。（記者啟鉻／攝影）

正因如此，迪士尼公司選擇在大棕櫚泉地區的幻象莊，作為首個主題社區開發地，社區名稱起名「Cotino，迪士尼的故事生活（Storyliving by Disney Community）」。而Cotino也就是Smoke Tree，象徵這片沙漠綠洲的自然美和文化遺產，對華德迪士尼來說，具有特殊紀念意義。

圖為Smoke Tree，也就是Contino。（維基百科截圖）
圖為Smoke Tree，也就是Contino。（維基百科截圖）

迪士尼 棕櫚泉 Disney

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