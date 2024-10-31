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海濱豪宅1.08億上市 若交易成功 將成聖地牙哥最貴房屋

記者朱敏梓／洛杉磯報導
房產看起來如同博物館般華麗。（圖片取自Zillow網站）
房產看起來如同博物館般華麗。（圖片取自Zillow網站）

由億萬科技富翁達爾文·迪森（Darwin Deason）長期擁有、位於聖地牙哥市拉荷亞（La Jolla）的豪華海濱莊園「沙堡之家」（The Sandcastle）以1.08億美元價格上市。如果該房產交易成功，將打破今年早些時候由私募股權億萬富翁Egon Durban以4400萬美元購買的德爾馬（Del Mar）海濱住宅所創下的聖地牙哥縣最昂貴房地產交易紀錄。

達爾文·迪森是Affiliated Computer Services的創始人，該公司於2009年被施樂（Xerox）以64億美元的現金和股票收購。稍後，迪森以約2600萬美元購買了位於Spindrift Drive的兩塊海濱地塊，並投入數百萬美元對房產進行改造，這棟原本於2005年由房地產開發商Doug Manchester建造的住宅因此煥然一新。住宅的設計靈感來自法國路易十五時期的建築風格，包括凡爾賽宮和位於法國安提布（Antibes）的著名酒店Hôtel du Cap-Eden-Roc。

豪華主臥。（圖片取自Zillow網站）
豪華主臥。（圖片取自Zillow網站）

室內吧台。（圖片取自Zillow網站）
室內吧台。（圖片取自Zillow網站）

房產代理人布雷特·迪金森（Brett Dickinson）表示，這棟住宅的設計風格與法國凡爾賽宮的小特里亞農宮（Le Petit Trianon）十分相似。他補充說：「在拉荷亞歷史上，這樣的海濱房產再也不會出現。將兩塊地皮合併在這個黃金地段是極其罕見的機會，再加上屋主不惜一切代價將法國里維耶拉的風格帶到拉荷亞海濱，從防波堤到私人沙灘，再到主屋和客屋的華麗設計，這一切都是無法複製的。」

這座佔地0.8英畝的海濱莊園擁有10間臥室和17間浴室，總建築面積接近1萬3000平方呎，並從三個不同的視角欣賞壯麗的海洋與海岸線美景。主屋面積超過9500平方呎，由知名設計師Timothy Corrigan精心設計，內部設有全球頂級工匠與製造商製作的家具、大理石地板，並在房間內加入了純金裝飾。其他亮點包括帶壁爐的起居室，落地窗直通環繞露台，優雅的橢圓形餐廳，以及豪華的主人套房，設有陽台、書房和雙浴室。莊園內還設有健身中心與水療設施。

附屬的客宅擁有三間臥室，面積約3400平方呎，內部設有酒吧，並展示兩尊18世紀的美人魚雕像，滑動玻璃門可直通泳池露台。該莊園還擁有一片私人沙灘，覆蓋了來自喬治亞州奧古斯塔國家高爾夫俱樂部（該俱樂部以大師賽聞名）的白沙，價值約四萬美元。設施還包括兩個更衣室、海灘酒吧、數個洞穴以及通往拉霍亞海岸的專屬通道。

「沙堡之家」還配備電梯直通海岸，並在一個隱秘洞穴中設有前任屋主曾用來養殖龍蝦的區域。儘管房產看起來如同博物館般華麗，房產代理人迪金森指出，這座豪宅卻充滿了生活氣息。「無論是來到泳池旁欣賞壯麗景色，還是走到私人沙灘，站在那裡，人們總會為這片屬於房屋的沙灘驚嘆不已。」

根據「華爾街日報」的報導，迪森之所以出售這座莊園，因為較少來這裡度假。他除了在達拉斯的主要住所外，還擁有達拉斯附近Cedar Creek Lake的度假物業，以及墨西哥卡波聖盧卡斯的房產。他還經常乘坐自己的超級遊艇「Apogee」前往地中海和加勒比海度假。

住宅的設計靈感來自法國路易十五時期的建築風格。（圖片取自Zillow網站）
住宅的設計靈感來自法國路易十五時期的建築風格。（圖片取自Zillow網站）

戶外泳池。（圖片取自Zillow網站）
戶外泳池。（圖片取自Zillow網站）

聖地牙哥 房地產 華爾街

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