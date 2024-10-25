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好萊塢杜比劇院5000萬元低價易主 價格僅建造成本一半

記者趙健／綜合報導
杜比劇院前身為柯達劇院，位於好萊塢大道沿線，長期以來一直是洛杉磯的旅遊勝地。（取材自維基百科）
杜比劇院前身為柯達劇院，位於好萊塢大道沿線，長期以來一直是洛杉磯的旅遊勝地。（取材自維基百科）

好萊塢的杜比劇院（Dolby Theatre）是每年奧斯卡頒獎典禮的舉辦地，也是許多知名電視節目的秀場。最近，這座全球知名的洛杉磯地標易主，買家僅以20多年前建造成本的一半，就成功拿下這座擁有3400個座位的劇院。

代表買方的商業地產經紀公司Avison Young宣布，由好萊塢製片人Elie Samaha領導的JEBS Hollywood Entertainment收購了位於好萊塢大道6801號的杜比劇院。這家公司是專為此次收購所設立的，所有者名單中包括前索尼影業總裁、阿聯酋王室成員、房地產公司執行長等。

杜比劇院擁有3400個座位。（記者趙健/攝影）
杜比劇院擁有3400個座位。（記者趙健/攝影）

占地18萬平方呎的杜比劇院包括兩個相鄰的停車場。據知情人士透露給地產諮詢網站TRD，杜比劇院成交價約5000萬美元，而其在2001年建造時的成本為9400萬美元。

杜比劇院前身為柯達劇院（Kodak Theatre），位於好萊塢大道沿線，長期以來一直是洛杉磯的旅遊勝地。圍繞杜比劇院的是總面積47萬5000平方呎的Ovation Hollywood購物中心，其零售和娛樂空間近年來經過大規模翻新。杜比劇院附近還有兩家歷史悠久的電影院：迪士尼的El Capitan劇院和TCL中國劇院。

好萊塢的杜比劇院（Dolby Theatre）長期以來是奧斯卡金像獎頒獎典禮舉辦...
好萊塢的杜比劇院（Dolby Theatre）長期以來是奧斯卡金像獎頒獎典禮舉辦地。(路透)

這座擁有3400個座位的劇院在過去20多年中，每年都會舉辦奧斯卡頒獎典禮，也曾舉辦過「美國偶像」、「美國達人秀」和太陽馬戲團的表演。銷售資料顯示，杜比劇院與奧斯卡金像獎頒獎典禮主辦方已簽訂合同，將在2028年之前繼續在該劇院舉辦頒頒獎典禮。而美國音頻和視覺開發科技公司杜比實驗室（Dolby Laboratories） 對杜比劇院的冠名贊助合約將持續至2032年。

杜比劇院之前一直由加州公職人員退休基金（CalPERS）所有。

好萊塢 奧斯卡 洛杉磯

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