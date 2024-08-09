金山洛雷爾岡新開發案 將建1300住房

舊金山洛雷爾岡在近半個世紀未見新住宅開發後，最近可望迎來一波新住房建設。(截自RENTSFNOW官網 )

洛雷爾岡(Laurel Heights)，一個位於舊金山 普里西迪歐區(Presidio)南側的安靜社區，近半個世紀以來未見新住宅開發，現在終於迎來一波新住房建設。

舊金山市長布里德和監事會議員斯特凡尼(Catherine Stefani)將提案立法，旨在啟動兩個長期停滯的項目，該等項目位於洛雷爾岡的兩端，總計包括1300個新住房單位，屆時昂貴的社區將進駐數千位新居民。

該提案將創建一個特殊的融資 區「強化基礎設施融資區（Enhanced Infrastructure Financing District，簡稱EIFD）」，以幫助開發商普拉多集團(Prado Group)支付所需基礎設施的費用，包括街道、人行道、路燈和公共廣場等。

普拉多集團獲准在3333 California St.建設的744套新住房後，又再取得3700 California St.的開發權，將為洛雷爾岡帶來一波新住房建設。（取自普拉多集團官網）

普拉多集團獲准在3333 California St.建設的744套新住房後，又再取得3700 California St.的開發權，將為洛雷爾岡帶來一波新住房建設。（取自普拉多集團官網）

上述立法提案是在普拉多集團獲准在3333 California St.建設744套新住房五年後提出，而3700 California St.的開發案則在2020年4月獲准，正值疫情封鎖的兩周後。在2022年，負責該項目審批流程的開發商TMG Partners和Grovenor將該地點以5150萬元的價格出售給普拉多集團。

這項立法提案標誌著今年市政府第三次提議使用EIFD，以試圖復甦大型建設項目。相較於普通的填補性建築，大型建設項目更難融資，因為在開發實際盈利的部分（住房或辦公空間）前，就需花費數億元建設基礎設施。

負責舊金山市開發工作的陶皮爾(Anne Taupier)表示，為重振該市的開發協議計畫，市政府一直在與開發商討論需要做出那些改變，這些大型多階段交易涉及從舊軍事基地，例如金銀島(Treasure Island)和杭特角船廠(Hunters Point Shipyard)）到前工業區（如波特雷羅發電廠、70號碼頭和Schlage Lock）等各項目。

雖然洛雷爾岡的兩個項目，不需要像波特雷羅發電廠或金銀島那類全新社區所需的基礎設施，但仍需重大投資。曾是消防基金的企業園區、後來成為舊金山加大（UCSF）辦公室和研究設施的3333 California St.，建設工作將包含「將場地與步行道、自行車道、新廣場重新連接起來」，而EIFD將資助該等工作。

此外，另一項為重新啟動住房開發的重要變更內容，是降低開發商必須容納的可負擔住房單位數量，使3333 California St.開發項目受益。該項目將包含125套低收入 長者公寓，而不是原計畫的185套，這些公寓將由非營利組織Mercy Housing建設。在3700 California St.，普拉多集團選擇支付一定費用，以取代建造低於市場價格的可負擔房。