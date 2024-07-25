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班珍想分手？豪宅急脫手 比佛利6800萬房產求售

洛杉磯訊
該房產有一個游泳池、可停放 12 輛車的車庫以及可停放 80 輛車的停車場。(Realtor.com)
該房產有一個游泳池、可停放 12 輛車的車庫以及可停放 80 輛車的停車場。(Realtor.com)

美國拉丁天后珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez）和艾佛列克(Ben Affleck)近來婚變傳聞甚囂塵上。近日兩人已正式將位於比佛利山（Beverly Hills）的豪宅掛牌出售，價格高達6800萬元，這比他們一年前為這座山頂莊園支付的6085萬元價格高出10%。據知情人士透露，艾佛列克希望儘快將此房產脫手。

這座占地五英畝的莊園配備了最新最完善的隱私和安全措施，並在過去幾個月進行了徹底翻新。根據代理商Santiago Arana的掛牌信息，這處房產除住宅外，還包括一個5000平方呎的客人頂層公寓、看護者住所、兩居室警衛室以及可容納12輛車的車庫。寬敞和環繞式的車道還可容納多達80輛車。

客廳。(Realtor.com)
客廳。(Realtor.com)
廚房和早餐角。(Realtor.com)
廚房和早餐角。(Realtor.com)

穿過天窗頂部的寬敞入口畫廊後，內部有寬敞的客廳和餐廳，一個帶有兩個巨大島台和灰褐色層壓櫥櫃的時尚廚房，一個舒適的壁爐早餐室以及一個帶有濕吧和玻璃牆的家庭房，玻璃牆可將房間連接到大型涼廊。

整棟房產占地3萬8000平方呎，共有12間臥室和24間浴室，包括一個寬敞的主套房，在臥室的休息區以及獨立的休息室和其中一間浴室內都有壁爐。私人涼廊可欣賞廣闊的山景，而一間帶有整合洗髮池、化妝站和豪華家具的化妝間則為女主人準備紅毯提供了便利。

一棟兩層樓的獨立建築內設有室內運動中心，除了設備齊全的健身房外，這裡還有一個籃球和匹克球場、一張乒乓球桌、一個拳擊房、配有幾個街機遊戲的運動休息室、一個酒吧區以及一間錄音室。

修剪整齊的庭院包括兩條帶有完美修剪的樹籬的封閉車道，這些車道在房子前方匯合。在後方，覆蓋的露台包括一個夏季廚房。但這裡的明星設施是巨大的、彎月形的無邊泳池，給人一種漂浮在峽谷底部的感覺。

對於洛佩茲和艾佛列克來說，這一年頗為艱難。洛佩茲自資製作的專輯和電影都遭遇巨大失敗，她還因票房慘淡取消了全球巡演。據報導，這對夫婦目前已分居，艾佛列克目前住在布倫塢（Brentwood）地區一處月租10萬元的出租房中，這裡離他的前妻Jennifer Garner和孩子們很近；而羅培茲則在洛杉磯義大利、巴黎和漢普頓之間奔波。

艾佛列克兩年前賣掉了位於洛杉磯Pacific Palisades的舊居，他目前的房產還包括2003年他和洛佩茲第一次約會時買下的一處位於喬治亞州（Georgia）的隱蔽河畔鄉村莊園，二人於2022年還在這裡舉行了盛大的婚禮慶典。而洛佩茲去年以近3400萬元賣掉了位於貝艾爾（Bel Air）一處近八英畝的莊園，她位於紐約NoMad區的複式頂層公寓目前正以不到2500萬元的最終要價交易中。她仍擁有一處在十多年前以1000萬元買下的漢普頓大宅，並且過去幾個月她多次被發現在洛杉磯看房，所以預計她很快就會有一個新家。

室內體育館。(Realtor.com)
室內體育館。(Realtor.com)
房屋在過去幾個月進行了翻新。(Realtor.com)
房屋在過去幾個月進行了翻新。(Realtor.com)
主臥室套房。(Realtor.com)
主臥室套房。(Realtor.com)

洛杉磯 義大利 比佛利山

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