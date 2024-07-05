30年固定利率6.875% 接近近期高點

本周小額貸款利率。（佳信貸款/劉豔秋提供）

7月1日當周，房貸各期利率 較上周上漲0.25-0.375個百分點，30年期固定抵押貸款 利率為6.875%。平均貸款利率接近5月底以來的最高水平。

雖然過去兩天的經濟數據一直顯示利率面臨下行壓力，然而利率卻未降反升，不少言論指出，這可能與上周總統辯論後對利率的政治影響有關。

CNN Business在2日的「Before the Bell」電子報中指出︰「近幾個月來，加拿大、歐盟和澳洲的通膨率大幅上升，美國也因通貨膨脹率上升而感到恐慌。」

西北共同財富管理公司首席投資官Brent Schutte在一份報告中表示，2023年底金融狀況的寬鬆可能導致價格壓力暫時回升。但在聯準會 將利率穩定在23年來的高點一年後，美國的通膨率再次下降。Schutte表示，最新的個人消費支出指數讀數以及6月初發布的最新消費者物價指數報告，都「顯示今年稍早的價格上漲已經停止，通貨緊縮過程可能已經重新開始」。

盈透證券高級經濟學家José Torres表示，全球各地的高通膨數據令投資人感到擔憂，這種擔憂使他們更願意接受聯準會維持較高利率，至少目前是如此。

在歐洲央行年會上，聯準會（Fed）主席鮑爾指出美國的通膨率再次下降，聯準會在抑制物價上漲、回到目標方面「取得了相當大的進展」。表示如果通膨數據繼續保持目前的軌道或勞動市場走弱，他們可能會降低利率。