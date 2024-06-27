小威前豪宅出售 喊價1350萬 位於豪宅區貝艾爾 地中海風格建築

地中海風格的客廳。（房地產公司Sotheby's International Realty）

一棟位於洛杉磯 市豪宅區貝艾爾（Bel Air）的殖民時期地中海風格住宅，現以1350萬元的價格登陸房地產 市場，它曾經是擁有23次大滿貫單打冠軍的美國網球傳奇小威廉絲(Serena Williams)長期住所，在此居住了13年。

戶外泳池和水療。（房地產公司Sotheby's International Realty）

根據紀錄顯示，這座位於Stone Canyon社區的房產在2019年春天以810萬元成交，比掛牌價降了大約400萬元，小威廉絲於2006年以661.2萬元的價格買下了這棟房產。該房產最後一次出售是在2020年末，以略低於800萬元的價格賣給了洛杉磯的室內設計師Rodrigo Vargas及其伴侶Frederick Storey。

這座殖民地地中海風格的建築最初建於1930年代，房屋位於一個面積接近3英畝的雙地塊上，是貝艾爾Stone Canyon地區最大的土地之一。四周有圍欄和大門，距離貝艾爾酒店（Hotel Bel-Air）僅數分鐘車程。這是一處非常私密的房產，周圍環繞著美麗的花園、茂密的樹木和私人遠足小徑，房屋經過全面更新，但又不失其歷史魅力。該房產室內面積超過6100平方呎，分布在兩層樓中，包括六間臥室和七間浴室，房屋內部裝飾有大量玻璃牆，可通向布滿成熟樹木和水景的庭院。除了六間臥室和七間浴室外，莊園還設有私人沙龍和酒吧、書房休息區等便利設施。

房屋俯瞰圖，房屋所處地塊是Stone Canyon地區最大的土地之一。（房地產公司Sotheby's International Realty） 其中一間客房。（房地產公司Sotheby's International Realty）

這棟莊園通過一條長長的藤蔓覆蓋的柱廊進入雙前門，連接到停車場和三車位車庫，進入大廳後通向半圓形的客廳，客廳內鋪有大理石地板，並設有內置書架。其他室內設施包括一間帶吧台的木質書房和一間頂部裝有水晶吊燈的正式餐廳，配備石灰石檯面、高端不鏽鋼電器的全白廚房和一個帶窗戶的早餐角。

樓上是一間優雅的主臥套房，設有茱麗葉陽台、步入式衣櫥和豪華浴室，配備雙洗手盆、獨立浴缸和蒸汽淋浴間。雖然外面沒有網球場，但私人後院設有游泳池和水療中心，周圍是石板露台，還有一個帶壁爐的露天涼亭和一個適合戶外娛樂的磚砌露台。

主臥套房。（房地產公司Sotheby's International Realty） 頂部裝有水晶吊燈的正式餐廳。（房地產公司Sotheby's International Realty）