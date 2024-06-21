房價過高… 2年來 河濱縣房屋銷量走低

河濱縣一處新開發社區住宅。（記者啟鉻／攝影）

最新銷售數據顯示，在過去兩年，河濱縣售出7萬1704套住宅，為1999年1月以來的最低水平。河濱資深地產經紀周克蕙表示，主要原因是目前房價 過高導致。而且從目前河濱房地產 市場看，外地或外州人士在河濱購屋增多。

該項統計來自南加商業專欄作家蘭斯納（Jonathan Lansner），他查看了全球房地產數據分析公司CoreLogic自1988年開始的數據，並對兩年期銷售數據加以分析，以衡量當地住房市場的冷卻程度。值得注意的是，聯準會在2022年3月開始通過提高利率對抗通膨，這些舉措實際上將住房抵押貸款利率提高了一倍，處於7%左右的高位。

截至2024年4月的24個月裡，河濱縣售出7萬1704套住宅，為1999年1月以來的最低水平。4月份購房速度比37年來的平均水平低16%。歷史最低銷售量為1993年11月底4萬7237套，當時正值地區住房市場處於崩潰狀況。

從目前房市表現看，可負擔性是主要阻力。根據加州 房地產協會統計，只有二成的河濱家庭有資格購置房屋。住房抵押貸款利率達20年來高位，加上持續高房價，打消了許多購屋者意願。數據顯示，2024年4月河濱縣的房價中位數是58萬5000元，較過去兩年上漲2%，僅在2020年至2022年間就上漲了40%。有華人地產經紀評價，這兩年房價狂飆，超出想像。

不過，一些房地產專業人士稱南加州房市仍呈現「熱」的狀況，他們認為雖然當地房屋交易數量減少，但一旦掛牌上市就會短時間內交易完成。據加州房地產經紀人協會表示，2024年河濱縣獨立屋在市場上平均只持續34天，比2000年以來的平均銷售速度快了6天。

以內陸河濱縣、聖伯納汀諾縣為例。房屋資訊平台Redfin最新統計，河濱縣5月房價較上一年同期上漲8.5%。房屋掛牌上市後平均在市場上持續33天。有165套住宅在5月交易，而上一年同期是173套。

與河濱縣相鄰的聖伯納汀諾縣，5月房價比上一年同期上漲4.2%，中間房價52萬元。目前房屋上市持續時間36天，而去年同期是39天。5月有1661套住宅售出，而上一年同期是1743套。蘭斯納表示，聖伯納汀諾縣的購屋速度也創下近15年來的新低。

內陸河濱縣、聖伯納汀諾縣乃至南加州房地產市場仍在經歷供需不平衡、高房價和可負擔性問題的壓力。對於很多家庭來說，由於住房抵押貸款利率高，以及持續的高房價，購房置業仍是希望實現但尚不可實現的意願。