爾灣市Skye at Rise三層獨立屋新建案 185萬元起

爾灣市三層獨立屋新建案屋型外觀。（取材房源網）

南加州 橙縣爾灣 市（Irvine）新開發Skye at Rise的新建案屬於三層獨立屋，提供三款設計房型，價位在185萬至200餘萬元，目前該建案正在進行中。

據提供房源資訊，新建案位於爾灣市Sawbuck街180號街區。全新三層獨立屋，第一層設有溫馨開放式布局，將廚房與客廳、餐廳結合在一起。加州典型的無縫過渡設計，將室內外環境融合，而一間臥室和一間全浴室則位於房屋後部。二樓有三間臥室圍繞著一個多功能閣樓，其中包括豪華主人套房，頂樓有一間額外房間，是作為家庭成員娛樂休閒使用，還可以用來做工作室或其他生活區的地方。

爾灣市三層獨立屋新建案內裝布局。（取材房源網）

其中一款房型是面積3203平方呎，四居室4.5衛浴，兩車位車庫，價位是203萬9990元。住宅前門是一個門廊（porch）入門後眼前是一個寬敞的空間，這裡是廚房、會客廳、餐廳為一體的地方，也是家庭成員較多聚在一起交流的場所。從入門處的右邊，是一條通向車庫的走廊，走廊兩邊依此是樓梯、衛浴間、California Room、長輩屋。一樓的衛浴間是大家共用的。一樓特點是一間California Room，由於室內外無牆壁遮擋，所以在此可欣賞室外景觀。

爾灣市三層獨立屋新建案內裝布局。（取材房源網） 住宅二樓是家庭成員主要休息區，主臥室面積很大，有獨立一套衛浴間、步入式衣間、衣櫃，在與其他兩個次臥之間，設有洗衣烘乾間、工作室，兩個次臥間有自己衛浴間。位於中心的工作間也是家庭成員休閒交流區域，若家庭人口過多，也可以用作另一間居室。

爾灣市三層獨立屋新建案內裝布局。（取材房源網）

三樓空間較小，只有差不多二樓的一半大，有一個衛生間以及一個空間，用來作為休閒交流使用，此外三樓還有一個露台，可以一家人欣賞遠處風景。

此外，房源資訊指出，該居民區屬於Saddleback Valley學區，鄰近小學Rancho Canada小學，以及El Toro高中。社區有Club House、休閒公園、還有公共泳池，居民出行交通便利。