知名搖滾樂隊工藝風住宅 270萬元出售

1960年代搖滾團隊「死之華樂隊(The Grate Dead)」聚集、位於巴洛阿圖的迷人住宅，開價270萬元出售。(取自Zillow)

沙加緬度蜂報報導，一棟位於北加州 、具有工藝美學風格的迷人住宅正以269.5萬元出售，根據指南針（Compass）地產公司的說法，這座房子正是1960年代搖滾團隊「死之華樂隊（The Grateful Dead）」聚集的地方。

這棟僅有1000平方呎、兩居室的房子，位於巴洛阿圖（Palo Alto）的Professorville社區，該社區因靠近史丹福大學 而受到追捧。房地產 公司表示，樂隊的貝斯手Phil Lesh曾住在這裡。

雖然房子不大，但保持了樂隊當年聚集時的歷史魅力。據稱，樂隊領袖Jerry Garcia就是在這裡想到並啟用了「The Grateful Dead」的新名字。在房屋掛牌上市資訊中指出，「這裡曾是The Grateful Dead的家，你可以在穿過後花園走到車庫/工作室時感受到那種氛圍，他們在那裡花了大量時間練習」、「工作室也增添了驚人戶外空間，創造了更多的隱私，非常適合舉辦溫馨晚餐或大型派對。」

上市資訊中表示，這棟房子的空間感比實際面積大得多，擁有寬敞的房間、可供就餐的廚房、洗衣房和大量自然光。這些因素讓現在的房主更難賣掉這個他們深愛的家。

巴洛阿圖位於矽谷的中心，以全球技術創新中心而聞名。1965年，「死之華樂隊」當時被稱為Warlocks，在塢德賽（Woodside）、蒙洛公園市（Menlo Park）、阿賽頓（Atherton）和巴洛阿圖的當地高中舞會上演出。隨後，他們的受歡迎程度飆升。樂隊最初在舊金山的Fillmore Auditorium做開場演出，直到1966年首次擔任主角。

指南針地產公司的上市代理Helen Lippert在電子郵件中說，這座建於1918年的房產「剛剛慶祝了106年的良好狀態」。她說，鄰居們可能更希望這棟房子保持現狀，但該房產並未被認定為「法定的歷史建築」。這意味新買家如果願意，可能會更容易對房產進行翻新或擴建。根據房地產列表資訊，賣家已有了一個2425平方呎、四臥四浴的新房計畫，外加一個749平方呎、兩臥兩浴的附屬住宅單位（ADU）。