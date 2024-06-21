我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不只擾台 中國萬噸級驅逐艦遭目擊現身菲律賓海岸

NBA／瑞迪克獲4年約成湖人主帥 被視為球隊文化建立者

知名搖滾樂隊工藝風住宅 270萬元出售

編譯組／綜合報導
1960年代搖滾團隊「死之華樂隊(The Grate Dead)」聚集、位於巴洛阿圖的迷人住宅，開價270萬元出售。(取自Zillow)
1960年代搖滾團隊「死之華樂隊(The Grate Dead)」聚集、位於巴洛阿圖的迷人住宅，開價270萬元出售。(取自Zillow)

沙加緬度蜂報報導，一棟位於北加州、具有工藝美學風格的迷人住宅正以269.5萬元出售，根據指南針（Compass）地產公司的說法，這座房子正是1960年代搖滾團隊「死之華樂隊（The Grateful Dead）」聚集的地方。

這棟僅有1000平方呎、兩居室的房子，位於巴洛阿圖（Palo Alto）的Professorville社區，該社區因靠近史丹福大學而受到追捧。房地產公司表示，樂隊的貝斯手Phil Lesh曾住在這裡。

雖然房子不大，但保持了樂隊當年聚集時的歷史魅力。據稱，樂隊領袖Jerry Garcia就是在這裡想到並啟用了「The Grateful Dead」的新名字。在房屋掛牌上市資訊中指出，「這裡曾是The Grateful Dead的家，你可以在穿過後花園走到車庫/工作室時感受到那種氛圍，他們在那裡花了大量時間練習」、「工作室也增添了驚人戶外空間，創造了更多的隱私，非常適合舉辦溫馨晚餐或大型派對。」

上市資訊中表示，這棟房子的空間感比實際面積大得多，擁有寬敞的房間、可供就餐的廚房、洗衣房和大量自然光。這些因素讓現在的房主更難賣掉這個他們深愛的家。

巴洛阿圖位於矽谷的中心，以全球技術創新中心而聞名。1965年，「死之華樂隊」當時被稱為Warlocks，在塢德賽（Woodside）、蒙洛公園市（Menlo Park）、阿賽頓（Atherton）和巴洛阿圖的當地高中舞會上演出。隨後，他們的受歡迎程度飆升。樂隊最初在舊金山的Fillmore Auditorium做開場演出，直到1966年首次擔任主角。

指南針地產公司的上市代理Helen Lippert在電子郵件中說，這座建於1918年的房產「剛剛慶祝了106年的良好狀態」。她說，鄰居們可能更希望這棟房子保持現狀，但該房產並未被認定為「法定的歷史建築」。這意味新買家如果願意，可能會更容易對房產進行翻新或擴建。根據房地產列表資訊，賣家已有了一個2425平方呎、四臥四浴的新房計畫，外加一個749平方呎、兩臥兩浴的附屬住宅單位（ADU）。

Lippert說，這所房子、車庫及工作室的氛圍無可否認，且結構良好，一直被精心維護；當許多屋齡僅有一半的房子在被拆除時，這棟房子依然堅固健康；大多數人會發現，後院是一個大驚喜和一大優勢。此外，後院還有一個蔬菜園和電動車充電器。

1960年代搖滾團隊「死之華樂隊(The Grate Dead)」聚集、位於巴洛...
1960年代搖滾團隊「死之華樂隊(The Grate Dead)」聚集、位於巴洛阿圖的迷人住宅，開價270萬元，後院是一大驚喜。(取自Zillow)

房地產 加州 史丹福大學

上一則

爾灣市Skye at Rise三層獨立屋新建案 185萬元起

下一則

張祥華爾灣大公園打造表演藝術中心 助更多孩子圓夢

延伸閱讀

亞裔女性趙儀 參選巴洛阿圖學委

亞裔女性趙儀 參選巴洛阿圖學委
B-52s搖滾樂隊原主唱 42.2萬出售內陸沙漠露營地

B-52s搖滾樂隊原主唱 42.2萬出售內陸沙漠露營地
史瑞克原型驢生病 巴洛阿圖市長撥萬元治療

史瑞克原型驢生病 巴洛阿圖市長撥萬元治療
「史瑞克」驢子原型年老生病 巴洛阿圖市長撥款萬元助支付醫藥費

「史瑞克」驢子原型年老生病 巴洛阿圖市長撥款萬元助支付醫藥費
陸洲培 宣布參選巴洛阿圖市議員

陸洲培 宣布參選巴洛阿圖市議員
歐陽娜娜又遭爆獎學金是假 工作室聲明保留法律追訴權

歐陽娜娜又遭爆獎學金是假 工作室聲明保留法律追訴權

熱門新聞

如今詐騙手段層出不窮，防不勝防，一通來自「銀行」的電話讓華人女護士5萬元沒了。（本報系資料照片）

華女接「銀行」來電 10分鐘後帳戶被鎖 5萬元沒了

2024-06-15 02:20
犯罪集團向C女士提供的「中方文件」。（C女士提供）

七旬華女博士被詐 痛失340萬還欠債

2024-06-17 02:20
不要回撥任何陌生號碼，除非來電者表明自己身分。（本報檔案照片）

接到這幾種電話 可能是詐騙

2024-06-15 02:19
德梅洛(Marcia DeMello)在拉金塔市的陽光園租了一棟有三間臥室的新屋。（攝影:Gina Ferazzi／洛杉磯時報）

美國夢變了 只租屋不買房受青睞

2024-06-20 00:50
學生們穿著畢業禮服，黃仁勳站在中間，大家都面帶笑容，一同合影，場面溫馨。（黃建穎同學提供）

黃仁勳會加州理工台灣留學生 提出好問題是重要能力

2024-06-14 20:46
華人吳先生居住在一個門禁封閉社區，然而竊賊仍能從高圍欄邊翻牆進入，迅速偷走包裹。（受訪者提供）

包裹小偷專業化 門禁也難防 多位華人「中招」

2024-06-14 02:20

超人氣

更多 >
托運行李不要綁上布條 機場員工告訴你原因

托運行李不要綁上布條 機場員工告訴你原因
台生在復旦大學畢業典禮打老師 北大醫學研究所落空

台生在復旦大學畢業典禮打老師 北大醫學研究所落空
收官一字未發…楊冪徹底放棄「狐妖」？ 挨轟：從戲裡敷衍到劇外

收官一字未發…楊冪徹底放棄「狐妖」？ 挨轟：從戲裡敷衍到劇外
那麼熱 5招助你不開冷氣也能睡好

那麼熱 5招助你不開冷氣也能睡好
35年前槍殺雙親轟動全美 富二代兄弟可望獲釋

35年前槍殺雙親轟動全美 富二代兄弟可望獲釋