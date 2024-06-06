B-52s搖滾樂隊原主唱 42.2萬出售內陸沙漠露營地

露營地景觀。（Ricky提供）

美國B-52s搖滾樂隊原主唱皮爾森（Kate Pierson）擁有的一個豪華露營地日前掛牌上市，要價42萬2000元。該露營地位於內陸莫哈維沙漠，有多輛Airstream露營車，以及其它物業。

據地產資訊，露營地位於聖伯納汀諾縣屬地Landers的山景地塊。這個取名Kate's Lazy Desert的豪華露營地，包括兩個部分共約十畝。配有六輛設施完善的復古露營車，其中一個裝滿樂隊B-52s紀念品，還有一棟建於1955年的農舍小屋，面積是400平方呎。另外儲藏棚，面積225平方呎。 露營地景觀。（Ricky提供）

露營地景觀。（Ricky提供）

記錄顯示，皮爾斯和她的伴侶、藝術家和設計師卡爾曼（Monica Coleman），2011年11月以1萬8000元購買最初的五畝土地。一年後，Kate's Lazy Desert露營地以每晚至少200元的價格，開放運營。2017年，兩人再以2萬元購置鄰近五畝空地，將原先露營地進一步擴大。

自四月初上市以來，已收到多個潛在買家詢問，希望購買價格中，涵蓋「有條件使用」許可證。該許可證允許下一位業主將該其運營為汽車旅館、拖車公園或露營地。考慮到這個地區經常是靈性主義者和飛碟愛好者聚會場所，該物業也是進行「宇宙振動」（cosmic vibing）以及與外星人通訊的理想地點。

露營車內景。（Ricky提供）

露營車內景。（Ricky提供）

物業靠近約書亞樹國家公園，還有一些著名景點，當地擁有受遊客歡迎的餐廳，包括Pappy and Harriet、La Copine等。

年逾七旬的皮爾森是B-52s樂隊的創始成員和主唱。樂隊1976年在喬治亞州 城市Athens成立，成員包括施奈德（Fred Schneider）、斯特里克蘭（Keith Strickland)、威爾遜（Cindy Wilson）等，多年來創作演出的熱門歌曲包括Rock Lobster、Love Shack以及Roam等。

皮爾森除在B-52s樂隊擔任主唱，還曾在其它表演中客串，比如著名音樂人Iggy Pop的「Candy」，以及搖滾樂隊R.E.M.的「Shiny Happy People」。她九年前發行首張個人專輯「Guitars and Microphones」。

這位歌星還跨界投資 度假租賃業。在投資Kate's Lazy Desert前，她於2003年開設Kate's Lazy Meadow，這是一家位於內陸Catskills的汽車旅館。2021年8月以230萬元出售該物業後，皮爾斯和卡爾曼在麻州 Truro開設海邊民宿Kate's Lazy Cape，這家Airbnb以每晚850元價格供消費者租賃。