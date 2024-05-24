想在華人聚集的橙縣買房 年收入要35萬元

加州房地產協會的報告顯示，年入35萬才買得起橙縣中等價位的房子。（Pexels）

加州 的房子本就比美國許多州要貴，而在加州一些縣，房價更上一層樓。根據加州房地產 協會（California Association of Realtor）2024第一季度房屋可負擔性報告，在華人聚集的橙縣 ，是加州最無法負擔房屋的地區之一；想要在這買得起一棟中等價位的房子，年收入至少需達34萬9200元。

根據加州房地產協會的調研，加州橙縣今年第一季度交易的房子中間價位為136萬5000元，月最低需支付貸款、稅和保險費用為8730元。算下來，一個人或家庭年收入必須至少為34萬9200元，才可以買得起。

根據ABC 7電視台報導，加州房地產協會副主席及經濟學家主管Jordan Levine說，「橙縣房價持續增長」。在加州，可負擔中位數房子的最低年收入為20萬8400元；但在橙縣，最低收入近35萬元，才可買得起當地中位數的房屋。Jordan Levine表示，相比加州大多數地區，在橙縣買房，要多賺15萬元才行。

該報告指出，橙縣與聖地牙哥、蒙特瑞（Monterey）以及聖塔芭芭拉縣，並列加州最難負擔縣第三名。僅有11%的加州人可以負擔得起在這些地區買房；莫諾（Mono）和聖路易奧比斯波（San Luis Obispo）分別位列第一、第二名，分別僅有4%和10%買得起這裡的房子。

加州房地產協會的這篇報告還顯示，南加州洛杉磯縣的房屋可負擔率為15%，房屋中位數為78萬5000元，一年至少賺20萬800元才買得起；內陸帝國（Inland Empire）房屋可負擔率為21%，房屋中位數為57萬9940元，一年至少賺14萬8400元才買得起。

2024第一季度，加州人中17%的家庭可以負擔得起中位數房產，價格為81萬4280元。相較2023年第四季度的15%可負擔比例有所上升，但相較2023年第一季度的20%，可負擔能力有所下滑。要負擔得起中位數的房產，加州年收入至少為20萬8400元，這是基於每月5210的貸款、貸款利息以及6.86%的30年固定利率計算。

房貸利率下降，有助房屋的可負擔性，但是Jordan Levine認為，加州房屋供需間的巨大差異，是房價攀升的主要原因。他擔憂未來房價還會繼續上漲。