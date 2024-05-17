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南加內陸赫斯皮利亞市平均房價近45萬 年漲近6%

記者啟鉻／聖伯納汀諾報導
赫斯皮利亞市市政廳。（取材自市府官網）
赫斯皮利亞市市政廳。（取材自市府官網）

南加內陸聖伯納汀諾縣赫斯皮利亞市（Hesperia）有美國第一條高速鐵路設在勝利谷的另一個車站。該市人口近10萬人，目前當地平均房價近45萬元，一年間上漲了近6%。業內人士預計，高鐵在該地設立車站，對市區發展有刺激作用，人口會繼續增加，也會推動房地產升值。

赫斯皮利亞、蘋果谷兩市約同時在1988年建市，前者要早幾個月，赫斯皮利亞人口要多一些，目前平均房價也比蘋果谷高。按照房市資訊平台Zillow，赫斯皮利亞平均房價是44萬8000多元，一年間上漲了5.9%。據統計，截至第一季末，當地有待售屋234套，其中新增90套。在交易住宅中，高於開價的超過半數，一般房屋一經掛牌上市，平均大約24天會有買家詢價意向購買。

另據Redflin資訊，赫斯皮利亞市所出售房屋中間價近47萬元，上市房屋平均每棟可以獲三個買家報價，最終交易時間是48天左右。目前出售房屋價格較比上一年同期上漲10.6%。

赫斯皮利亞市附近的自然環境景觀。（取材自市府官網）
赫斯皮利亞市附近的自然環境景觀。（取材自市府官網）

赫斯皮利亞市府表示，市區人口持續增長中，當地不僅提供可負擔住房，而且還有獨特沙漠氣候、清新空氣，以及美麗景色。當地住宅包括Hesperia Lakes湖畔別墅、設施完備的社區新居，以及大型住宅區。從市區到卡洪隘道（Cajon Pass）距離很近，而且可直接前往安大略、聖伯納汀諾及河濱地區。

當地商業區發展也日趨完善，已經擁有沃爾瑪超市、標的百貨、Stater Bros Markets及多家快餐店，比如In-N-Out Burger等，當地還有多個規模不等的零售中心及購物廣場。

赫斯皮利亞的歷史遠遠超出在1988年正式建市的時間。它的過去有很多莫哈維沙漠印地安部落歷史、西班牙殖民者和摩門教徒西進的故事。對於赫斯皮利亞來說，最重要的轉折點發生在1885年，當時鐵路線建成通過該地區，為當地帶來發展機遇。導致當地開始發展工業，通過火車將木材杜松木（juniper wood）運送到洛杉磯。由於這種木材非常堅硬耐燃，直到1900年代還用作窯爐燃料。還有66號公路開通以及汽車運輸，該地成為旅行者前往卡洪隘道的最後一站。也出現了一段繁榮時期。

很多人關心當地氣候。赫斯皮利亞在冬季日間比較涼爽，夜間很冷，12月和1月的平均低溫在華氏32度相當於攝氏0度，此時也是該地雨季。夏季白天非常炎熱，高溫通常接近華氏100度，相當於攝氏38度。這也是莫哈維沙漠的典型氣候特點。但是，由於日間和夜晚溫差較大，夜間溫度較舒適。在夏季稍晚時候，與北美季風相關的間歇性夏季雷雨可能會引發斷電或山洪。所以，對於華裔人士在當地購屋要謹慎三思，雖然房價較低，但也要考慮當地氣候及居住環境等各方面因素。

赫斯皮利亞市（Hesperia）的城市標誌。（取材自市府官網）
赫斯皮利亞市（Hesperia）的城市標誌。（取材自市府官網）

房價 低溫 南加

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