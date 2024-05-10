房產稅、房屋保險、維修費紛調漲… 金山房屋隱藏成本急劇上升

房屋材料、人工成本不斷攀升，裝修費用也走高。以改造標準浴室為例，一般報價至少要3萬元，且不包含額外的電氣工作或訂製費。（取材自Pexels）

舊金山 標準報（The San Francisco Standard）報導，現在舊金山的房價雖從疫情期間的歷史高點下降，但與房屋所有權相關的隱藏成本正急劇上升。

房屋頭期款是買家最主要的考量因素，但現在，屋主控制範圍外的附加成本，例如，公用設施、房產稅、房屋保險 和維修費等，正逼近每月貸款還款數額。

加州 許多大型的家庭保險公司已停止承保新的保單，對原有客戶則大幅提高保費。舊金山ESI保險經紀公司總裁馬薩斯基（Daniel Masarsky）表示，有限的保險公司使屋主難以找到承保公司。馬薩斯基不得不仲介未受保險部門監管的保險公司，這意味著即使該保險公司破產了，也不會有州政府的擔保，此種替代方案費用可能比典型保單高20-30%。

另一個選擇是加州的FAIR計畫（Fair Access to Insurance Requirements Plan）。這是由加州政府設立的保險計畫，旨在提供居住在高風險地區但無法獲得傳統私人保險的居民的一個保險選擇。FAIR計畫通常用於保險市場中缺乏競爭或風險高的地區，例如容易受到自然災害影響的地區，提供基本的住宅保險覆蓋，但通常會比私人保險公司提供的保費更高。

太平洋燃氣與電力公司（PG&E）的電費持續上漲。在3月的加州公用事業委員會會議上，委員會通過每個典型用戶每月增加四～六元的附加費用。自2021年初，加州PG&E的電費已上漲38%，根據監管文件，平均每月增加52元，比同期消費者物價指數漲幅高出20%。另PG&E已提出申請，計畫從今年晚些時候開始，再每月提高14元的費率，以彌補去年暴風季節造成的損失。

舊金山用戶的自來水和汙水費率自去年5月批准調整後也上漲，預計未來三年，典型的單戶家庭每年成本將增加約150元。

在房產稅方面，加州13號法案保護原屋主免受其房屋大幅增值帶來的額外負擔，但新買家在完成新屋交易後，就要承擔市價重新評估後的稅負。根據房地產數據公司Attom的訊息，舊金山2022年平均房產稅為1萬296元。

位於West Portal的AYA Homes所有者艾達里（Shawn Ajdari）指出，在疫情高峰期間，由於供應鏈問題，房屋材料成本急劇上升，近期則是人工成本也不斷攀升；除了要支付合理的工資（包含來回路費，每人每天至少300~400元）以外，還必須有多份保單來覆蓋高價的舊金山房屋。

房屋材料、人工成本不斷攀升，裝修費用也走高。以改造標準浴室為例，一般報價至少要3萬元，且不包含額外的電氣工作或訂製費。（取材自Pexels）

以改造標準浴室為例，艾達里至少需向客戶報價3萬元的人工成本，這還不包含額外的電氣工作或訂製費。依據家居改造公司Thumbtack的數據，舊金山灣區的年度家居維修成本持續上升，去年達到6,785元，較前一年增加12%，並以暖氣、空調和屋頂維修的價格上漲最明顯。