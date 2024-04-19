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灣區核桃溪塢蘭德社區超搶手 房價4年漲40%

編譯組／綜合報導
核桃溪的一個寧靜社區塢蘭德（Woodlands)正成為灣區最搶手房地產之一。（核桃溪市府官網）
核桃溪的一個寧靜社區塢蘭德（Woodlands)正成為灣區最搶手房地產之一。（核桃溪市府官網）

舊金山紀事報（SF Chronicle）報導，核桃溪（Walnut Creek）的一個寧靜社區，正成為灣區最搶手房地產市場之一。

根據房地產經紀網站Zillow的數據，坐落在核桃溪東北緣、毗鄰Lime Ridge健行區的塢蘭德（Woodlands）社區，典型房屋房價已從2020年2月的104萬元升至2024年2月的146萬元，增幅達40%，是舊金山大都會區中漲幅最高的社區之一，成長速度幾乎是舊金山都會區的兩倍。舊金山的典型房屋房價漲幅在4年內約為19%。

在灣區，搬離市中心的趨勢（或稱為「甜甜圈效應」），也使阿拉米達縣佛利蒙等城市的房價飆升；佛利蒙28 Palms社區與塢蘭德一樣，屬於靠近學校和購物中心的郊區社區。從2020年到2024年，該社區房價上漲48%，是舊金山都會區所有社區中漲幅最大的。

核桃溪環境優美，近年房價上漲，獨棟屋售價多在100萬元以上。（Realtor.c...
核桃溪環境優美，近年房價上漲，獨棟屋售價多在100萬元以上。（Realtor.com官網）

在疫情爆發的頭兩年，因為遠距工作，使許多購屋者優先考量學區品質和房屋面積等因素，致使塢蘭德大多數住房的房價開始上升，但在過去的一年中，較高的抵押貸款利率減緩了整體房價成長。不過，在2023年2月到2024年2月期間，塢蘭德的典型房屋房價仍上漲了4%，與核桃溪的整體漲幅大致相同。

塢蘭德（Woodlands）社區坐落在核桃溪東北緣，毗鄰Lime Ridge健行...
塢蘭德（Woodlands）社區坐落在核桃溪東北緣，毗鄰Lime Ridge健行區。（Google Map）

塢蘭德的房屋通常是面積適中的單層住宅，約為1800至2300平方英尺。在該社區經常可以看到孩子們在寬闊的街道上騎自行車；其中大多數的街道，如橡樹路、桃柳巷，均以樹木種類命名；在塢蘭德中心附近是Valle Verde小學，在社區的邊界也設有國中和高中。塢蘭德與附近多個購物中心的距離也僅是幾步之遙，而且該地區部分規模較大的超市亦相對較新，Safeway和Whole Foods都是在過去十年中開幕營運的商家。

紀事報報導，塢蘭德的居民拉塔羅（Julie Rattaro）表示，自從12年前買下這邊的房子後，她和她的丈夫看著房價上漲；Keller Williams Realty的房地產經紀人、同時也是塢蘭德社區長期居民的威爾遜（Dayna Wilson）指出，疫情開始以後，許多屋主在自家住宅中增設了辦公室或其他住宅附屬單元（ADU），進一步推高了該社區的房價。

另一位在塢蘭德社區居住27年的居民安東林（Susan Antolin）說，當時買下Woodlands的住房已經十分困難，但現在是更不容易了。部分住戶甚至收到了來自房地產經紀人的宣傳單，詢問他們是否想出售房子（他們不想）。

塢蘭德房價飆升對於現任屋主來說是個好消息，不過對於首購族來說，想要搬進像塢蘭德等這樣供不應求的社區並非易事，而且一旦利率開始再次下降，買家在房地產市場中的競爭將變得更加激烈。

舊金山都會區典型房屋房價漲幅前12大社區(資料來源：Zillow、舊金山紀事報 ...
舊金山都會區典型房屋房價漲幅前12大社區(資料來源：Zillow、舊金山紀事報 編譯組／製表)

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