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矽谷房市熱了 南灣3市房屋成交價 比開價高2成

編譯組／綜合報導
矽谷經紀人分析，1月南灣三市房屋成交價高於開價20%，預測矽谷將成為競爭激烈的市場」；庫比蒂諾蘋果園區的周邊房產更是全國變動速度最快的。(路透)
矽谷經紀人分析，1月南灣三市房屋成交價高於開價20%，預測矽谷將成為競爭激烈的市場」；庫比蒂諾蘋果園區的周邊房產更是全國變動速度最快的。(路透)

巴洛阿圖(Palo Alto Online)報導，南灣三市的房屋成交價比開價高出20%，顯示2024年當地房地產市場將十分強勁。

自今年1月以來，更多待售房產於矽谷上市，且最終成交價高於初始開價。加州房產經紀協會(C.A.R.)前主席沃爾什（Dave Walsh）指出，這兩個指標表明，2024年可能是當地房屋市場興盛的一年。沃爾什現在是Compass於洛斯阿圖與聖荷西辦事處的經紀人經理，他持續追蹤矽谷的市場統計數據，並與前月及去年同期的數據比較，根據他所看到的情況，他對2024年的房屋市場持樂觀態度。

沃爾什表示，市場在1月的第3周左右開始升溫：多間位於矽谷的房產都收到了數個來自不同買方的報價。高於開價售出的房屋數量也呈現不斷上升趨勢。他說，桑尼韋爾、庫比蒂諾和山景城是聖他克拉拉縣的「熱點」城市，這些城市的房屋售價平均比開價高出20%。

沃爾什預期，房屋市場將會有更多庫存(待售屋)；並預測矽谷將成為一個「競爭極其激烈的市場」。他另指出，買方似乎正在適應當前的抵押貸款利率環境；2月22日這一周，聖塔克拉拉縣有1034件房產可供出售，比前兩周增加了139件，比30日相較增加了18%。他說：「庫比蒂諾的蘋果園區周邊房產是全國變動速度最快的。」

他也指出，隨著房屋銷售速度開始加快，房屋在市場上停留待售的日數也縮短，顯示在置產頻繁的春季開始之前，市場競爭已變得十分激烈。一般情況下，房屋在市場上停留的時間中位數會在1月增加，並隨著春季到來而減少。但聖他克拉拉縣1月的平均上市天數為11天，去年12月為12天，去年1月則為22天。

沃爾什更舉例說，一處價值500萬元的房產共收到了21件來自買方的報價，他說：「我從未見過價值300萬至500萬元的房產會面臨如此熱烈的競爭。」

沃爾什預測，一旦利率開始軟化並下降，由於對房屋的需求將超過供給，對買家來說將更加艱辛。去年因房屋市場定價過高而未下手的首購族，可能會再次嘗試重返市場。經濟學家預測，隨著美國聯準會今年稍晚開始降息，那些因現有的低抵押貸款利率而猶豫不決的賣家也將重返市場。此外，即將離開父母家的年輕人也將成為未來的潛在買家。

矽谷 利率 貸款

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