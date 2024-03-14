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NBA快艇大將雷納德650萬售頂層豪宅 HOA每月近6000元

記者朱敏梓╱洛杉磯報導
雷納德的住宅將洛杉磯的城市景觀盡收眼底。（Realtor.com）
雷納德的住宅將洛杉磯的城市景觀盡收眼底。（Realtor.com）

購入四年後，NBA洛杉磯快艇（LA Clippers）頭號大將雷納德（Kawhi Leonard）決定出售他位於洛杉磯市中心的頂層公寓。根據Realtor.com報導，這套豪華公寓定價650萬元，比雷納德最初支付的價格低約20萬元。

雷納德2019年冬季以略高於670萬元的價格購入該公寓。這套頂層住宅位於洛杉磯麗池卡登公寓（The Ritz-Carlton Residences）的43層，距離Crypto體育場僅幾步之遙。這棟由傳奇建築師Gensler設計的公寓，自2010年開售以來，吸引眾多名人入住，包括「美國拳王」Floyd Mayweather Jr、湖人隊後衛Lonzo Ball及電影製片人Jason Blum等。

雷納德位於洛杉磯市中心的頂層豪華公寓。（Realtor.com）
雷納德位於洛杉磯市中心的頂層豪華公寓。（Realtor.com）

這套豪華頂層公寓，共有三間臥室和四間浴室，面積近4300平方呎，「完美設計」的起居空間配備硬木和地毯地板、兩個訂製壁爐和落地玻璃牆裝飾。在客廳可以看到整個洛杉磯市中心，尤其是夜晚更加美麗。客廳內還有用於控制窗簾的磁性壁掛式iPad，以及Crestron和Lutron家庭自動化系統。

主臥室。（Realtor.com）
主臥室。（Realtor.com）

廚房。（Realtor.com）
廚房。（Realtor.com）

前廳通往寬敞的起居區，設有壁爐、內置擱架和撞球桌，與起居區相鄰的廚房配有就餐島、頂級不銹鋼器具等。公寓內的主臥室，配有雙梳妝台，以及配有浸泡浴缸和蒸汽淋浴的豪華浴室。

配有雙梳妝台和浸泡浴缸的浴室。（Realtor.com）
配有雙梳妝台和浸泡浴缸的浴室。（Realtor.com）

該豪華公寓有非常完整的公共休閒設施，包括禮賓服務、屋頂溫水泳池、水療中心、健身中心、代客泊車和24小時酒店客房服務。雷納德的頂樓公寓，配有兩個停車位。據悉，該公寓每月僅HOA費用，就高達5880元。

雖然雷納德出售他位於洛杉磯的公寓，不過球迷們也不用擔心，他並不會因此離開洛杉磯。2024年1月，他和快艇簽下3年1億5200萬元的續約合同。根據Yardbarker的說法，出售房屋的原因，更有可能是因為快艇隊計劃在2024至25年賽季搬進位於Inglewood的Intuit Dome球場。此外，這位32歲的球星還在洛杉磯Pacific Palisades社區保留一座山頂豪宅，大約三年前，他以1710萬元購入了這座豪宅。

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