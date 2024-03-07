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超模米蘭達寇兒450萬元售馬里布莊園 比買入價漲1倍

記者朱敏梓╱洛杉磯報導
高挑的天花板和落地窗。（Realtor.com）
高挑的天花板和落地窗。（Realtor.com）

2013年與英國男星Orlando Bloom離婚後，恢復單身的超模米蘭達寇兒 (Miranda Kerr) 花費220萬元在馬里布購買一處0.73畝的房產，該房屋位於太平洋海岸公路上的一條小徑的盡頭。之後，米蘭達寇兒與億萬富翁、Snapchat首席執行官Evan Spiegel結婚，婚後繼續將這處房產作為度假地；而現在，她決定出售這處海濱小屋。

可俯瞰海景的戶外泳池。（Realtor.com）
可俯瞰海景的戶外泳池。（Realtor.com）

戶外露台。（Realtor.com）
戶外露台。（Realtor.com）

這處由四棟獨立建築組成的山坡莊園，掛牌價為450萬元，比米蘭達寇兒購入的價格翻一倍。這反映在她擁有該房產期間，對這裡進行的升級，以及馬里布房價的持續飆升。值得一提的是，在米蘭達寇兒之前，該處房產的擁有者是美國知名演員James Whitmore，他曾主演「絕命毒師」、「刺激1995」等影劇，獲得過金球獎最佳男配角。

客廳。（Realtor.com）
客廳。（Realtor.com）

在近2200平方呎單層主屋中，開放式全白色調的起居區，包括舖有寬木地板的客廳、凸起的爐石和壁爐，周圍環繞內置書架、拱形橫梁天花板和五邊形窗戶牆，透過樹木可以看到寧靜海景。毗鄰海景用餐區的兩面牆上，設有玻璃滑動門。

戶外休閒區。（Realtor.com）
戶外休閒區。（Realtor.com）

兩間臥室共用一個寬敞的浴室，配有木地板、日光天花板以及巨大的瓷磚梳妝台。主臥室設有幾扇帕拉第奧（Palladian）風格的窗戶，海景一覽無遺，主臥還設有一間帶超大天窗淋浴間的浴室。單層主屋的室外有露天游泳池，泳池周圍有磚砌露台，附帶水療中心。還有一個巨大的戶外露台，它環繞房子的餐廳一端，形成整個房子的寬闊延伸。 高大的樹木和高聳的竹筍為房屋提供遮擋，既保持私密性，又勾勒出閃閃發光的海洋景色。

主臥室。（Realtor.com）
主臥室。（Realtor.com）

廚房。（Realtor.com）
廚房。（Realtor.com）

該地產上的其他三棟建築，包括一棟684平方呎、配有健身房和更衣設施的泳池房，以及兩棟面積不到500平方呎的旅客房。 總體而言，該房產共有六間臥室、五間設施齊全的浴室和一間化妝間。

目前，米蘭達寇兒和丈夫Evan Spiegel主要居住在洛杉磯Brentwood附近一棟價值1200萬元的豪宅里。 這對夫婦擁有多處房產，包括法國巴黎的一棟價值3000萬元的別墅、澳大利亞的一座葡萄園莊園以及洛杉磯霍姆比山(Holmby Hills) 一座價值1.2億美元的巨型莊園。Evan Spiegel個人還擁有一處Brentwood價值300萬元的小屋，這是他購入的第一棟房子。

洛杉磯 金球獎 房價

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