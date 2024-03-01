70.7% 內陸帝國房屋自有率冠加州

疫情使得建商更願意在內陸帝國推案，也使內陸帝國的房屋自有率達70.7%。（美聯社）

加州 2023年平均房屋自有率為55.9%，全美倒數第三；但是內陸帝國的自有率卻達70.7%，較新冠疫前的64.3%大增6.3個百分點，在美國75個都會區中名列第14。

南加 新聞集團專欄作家Jonathan Lansner分析聯邦人口普查局的數據發現，河濱縣與聖伯納汀諾縣構成的內陸帝國都會區，自2019年的疫前至2023年的疫後，房屋自有率是加州六大都會區裡增幅最大的，全美75個都會區中增幅也排名第七。

除了疫情 期間的低利率，為了健康換購大屋的需求之外，「加州房地產經紀人協會」的資料還顯示，內陸帝國獨棟屋的中位價為56萬2000元，明顯低於全州的81萬5000元。

此外，在遠距工作的趨勢下，建商在內陸帝國推案的意願大增也是原因之一，官方數據顯示，近四年獨棟屋建築許可的19%都位於內陸帝國。

加州其他遠離太平洋岸的都會區也同樣大幅成長。佛萊斯諾地區的自有率由疫前的49%增加至疫後的54%，5個百分點的增幅全美排名第13。沙加緬度都會區也由61.7%增加至64.4%。

舊金山的自有率雖由52.8%增加至55%，聖荷西的由52.5%增至53.5%，但Jonathan Lansner認為這主要是因為，疫情期間許多租客搬走。

內陸帝國之得，算是南加其他地區之失。洛杉磯地區的自有率下降0.2個百分點、只剩48%，聖地牙哥也下滑了2.3個百分點、剩下54.5%。