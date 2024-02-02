房貸利率微降 Fed可望表態降息
1月29日當周房貸利率小幅下降，各期固定抵押貸款利率較上周下降約0.125個百分點。其中，30年期固定抵押貸款利率降至6.375%。市場期待聯準會在最新決策會上釋放對未來降息可能性更加寬鬆的訊號。
聯準會（Fed）30日起召開利率決策會議，市場預計聯準會不會調整貨幣政策，聯邦資金利率區間將被維持在5.25%至5.5%不變，並繼續每月約800億美元的鎖表步調。然而，最新的決策聲明和鮑爾釋放的信息，可能暗示貨幣政策即將發生改變。
專家分析，幾乎沒有人預計本次會議會改變總體利率。到目前為止，聯準會仍堅持進一步加息的可能性高於降息可能性的假設，市場希望聯準會在本次會議上改變這種假設，從而增大聯準會在3月決策會議上小幅調低整體利率的可能性。「華爾街日報」28日指出：如果通膨率穩定降到美聯儲設定的2％目標，實際利率（根據通膨調整後的票面利率）就會上升，可能過度限制經濟活動，這意味著聯準會不得不降息。
最新調查顯示，美國1月消費者信心指數躍升至114.8，創下三年來新高，反映出通膨放緩、股市創下歷史新高以及經濟成長有所改善。
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