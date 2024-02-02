房貸利率微降 Fed可望表態降息

本周小額貸款利率。（佳信貸款-劉豔秋提供）

1月29日當周房貸利率 小幅下降，各期固定抵押貸款利率較上周下降約0.125個百分點。其中，30年期固定抵押貸款利率降至6.375%。市場期待聯準會 在最新決策會上釋放對未來降息 可能性更加寬鬆的訊號。

聯準會（Fed）30日起召開利率決策會議，市場預計聯準會不會調整貨幣政策，聯邦資金利率區間將被維持在5.25%至5.5%不變，並繼續每月約800億美元的鎖表步調。然而，最新的決策聲明和鮑爾釋放的信息，可能暗示貨幣政策即將發生改變。

專家分析，幾乎沒有人預計本次會議會改變總體利率。到目前為止，聯準會仍堅持進一步加息的可能性高於降息可能性的假設，市場希望聯準會在本次會議上改變這種假設，從而增大聯準會在3月決策會議上小幅調低整體利率的可能性。「華爾街日報」28日指出：如果通膨率穩定降到美聯儲設定的2％目標，實際利率（根據通膨調整後的票面利率）就會上升，可能過度限制經濟活動，這意味著聯準會不得不降息。

最新調查顯示，美國1月消費者信心指數躍升至114.8，創下三年來新高，反映出通膨放緩、股市創下歷史新高以及經濟成長有所改善。