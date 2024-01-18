前F1冠軍賽車手巴頓售棕櫚泉豪宅 230萬掛牌上市

出售住宅景觀，圖中是賽車名人巴頓。（Olga Ribardo提供）

南加內陸可享受風景如畫度假勝地，河濱縣棕櫚泉（Palm Springs）有一處被圍牆圍繞的高檔住宅，由前一級方程式賽車 手曾獲得世界冠軍的巴頓（Jenson Button）擁有，現以230萬元價格掛牌上市。

這座被稱為「The Mesa Bungalows」的住宅是兩層別墅，設計靈感來自比佛利山 莊酒店的粉紅和棕櫚綠色調。擁有四間臥室和五間浴室。地產文件記錄顯示，巴頓和他的Playboy玩伴兼室內設計師妻子布蘭妮（Brittny）於2021年9月以177萬5000元購入該物業。

豪宅全景圖。（Olga Ribardo提供）

該房屋被描述為「完美的短期度假租賃投資 機會或私人沙漠度假地」，並且提供全套家具，由巴頓夫婦進行了大規模翻新。房屋位於聖哈辛多山腳下「The Mesa」社區，佔地三分之一畝的雙地塊上，擁有一個長橢圓形游泳池和溫泉。還有一個層疊式的瀑布、分層噴泉和白色的金屬制涼亭。室內壁爐使得開放式廚房和客廳顯得更加溫馨。其中一間套房臥室設有私人陽台。上層露台配有一個有涼亭覆蓋的戶外廚房，配有內置燃氣烤架，還有用餐區、壁爐和定制裝飾躺椅。

住宅設計靈感來自比佛利山莊酒店的粉紅和棕櫚綠色調。（Olga Ribardo提供）

出售住宅的院落。（Olga Ribardo提供）

此物業的掛牌上市，由地產公司Windermere Desert Properties代表巴比紐斯（Joseph Babineaux）負責。

現年43歲的巴頓於2017年從一級方程式賽車退下。如今，這位英國冠軍偶爾擔任賽車評論員，並擔任Coachbuilt威士忌的品牌大使。他和妻子布蘭妮育有兩個年幼孩子，布蘭妮曾在Playboy雜誌2015年1月號中擔任「當月玩伴」（Playmate of the Month)。她現在是Button Interiors室內設計工作室的創始人和設計師。

這座住宅在巴頓夫婦擁有之前，屋主是電影製片人和編劇伊萬斯（Josh Evans）。他是美國演藝界名人Ali MacGraw和Robert Evans兩人曾有過一段婚姻的兒子，也是好萊塢演員和製片人Steve McQueen的繼子。