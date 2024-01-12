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聖荷西五星級酒店求售 產業風向球

編譯林思牧／綜合報導
聖荷西市中心地標Signia Hilton酒店這棟樓的售價將可給旅館業的房地產作為風向標，各界對這個銷售案密切關注。（Google Maps）
聖荷西市中心地標Signia Hilton酒店這棟樓的售價將可給旅館業的房地產作為風向標，各界對這個銷售案密切關注。（Google Maps）

聖荷西市中心經典地標之一的「The Signia by Hilton Hotel」，是一個五星級的酒店，雙塔中的南塔已在幾周前售出，現在北塔也上市求售。新冠疫情給旅館業造成的挑戰正在恢復中，這棟樓的售價將可給旅館業的房地產作為風向標，各界對這個銷售案密切關注。

這座位於170 South Market Street的旅館，北塔有541個房間，南塔有264個房間。幾個星期前灣區的Throckmorton Partners房地產商以7310萬元購入南塔，將進行整修把它轉換成聖荷西州立大學(San Jose State University)學生的住處。如果把裝修的經費也加進去，這項專案總共要耗資1億1300萬元，預期今年秋季班開學的時候，學生就可以住進去。

專做企業房地產的CBRE日前開始發宣傳冊，介紹這項他們仲介的旅館房地產，特別指出該旅館地理位置的優越，走路就可以到達的地點包括麥肯內瑞會議中心(McEnery Convention Center)、州立大學校園、聖荷西SAP中心(SAP Center at San Jose)、聖荷西美術館(San Jose Museum of Art)以及創新科技博物館(Tech Museum of Innovation)。

另外，北塔還包括重新裝修完畢的大廳、游泳池和小屋區，並有四家提供餐飲的選擇，會議與活動空間達到5萬5000平方呎。2018到2019年，聖荷西周圍九個縣的旅館業生意都很興旺，但疫情的封鎖措施造成這家旅館在2021年宣告破產關門，到2022年恢復營業。

疫情發生前一年多，灣區企業家賀伯德(Sam Hirbod)在2018年以2億2350萬元購入這家雙塔旅館。但疫情給旅館業造成的重創，很多業者餘悸猶存，業主是否能以高於當初的買價售出，各界拭目以待。專門追蹤加州旅館房地產業的雷葉(Alan Reay)指出，這是一項獎盃資產(trophy asset)，絕對有它值得誇耀的地方。

不過目前的業主不見得一定要出售這棟建築，現在的物業貸款是由光塔資本公司(Brightspire Capital)提供的，如果業主能在別處得到好的貸款條件，可能只須重新貸款。

雷葉指出，灣區的旅館業還是有許多困境，譬如舊金山市中心凱悅大酒店(Hyatt Regency Downtown SOMA)，日前業主沒有給2億5000萬元的貸款攤負本利；另外，希爾頓聯合廣場酒店(Hilton Union Square hotel)去年6月沒給貸款付本利，直接就把鑰匙交給貸款公司，代表旅館業轉虧為盈仍不容易。

雷葉認為，當企業的出差和大型會議的數量恢復到足夠的水平，旅館業的前景才會展現光明，但是靠民眾度假的生意不足以讓旅館利潤豐厚，如今北塔上市求售，如果能得到比買價還高的售價，對灣區的旅館業者會是好消息。

貸款 房地產 聖荷西

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