聖荷西五星級酒店求售 產業風向球

聖荷西市中心地標Signia Hilton酒店這棟樓的售價將可給旅館業的房地產作為風向標,各界對這個銷售案密切關注。(Google Maps)

聖荷西 市中心經典地標之一的「The Signia by Hilton Hotel」,是一個五星級的酒店,雙塔中的南塔已在幾周前售出,現在北塔也上市求售。新冠疫情給旅館業造成的挑戰正在恢復中,這棟樓的售價將可給旅館業的房地產 作為風向標,各界對這個銷售案密切關注。

這座位於170 South Market Street的旅館,北塔有541個房間,南塔有264個房間。幾個星期前灣區的Throckmorton Partners房地產商以7310萬元購入南塔,將進行整修把它轉換成聖荷西州立大學(San Jose State University)學生的住處。如果把裝修的經費也加進去,這項專案總共要耗資1億1300萬元,預期今年秋季班開學的時候,學生就可以住進去。

專做企業房地產的CBRE日前開始發宣傳冊,介紹這項他們仲介的旅館房地產,特別指出該旅館地理位置的優越,走路就可以到達的地點包括麥肯內瑞會議中心(McEnery Convention Center)、州立大學校園、聖荷西SAP中心(SAP Center at San Jose)、聖荷西美術館(San Jose Museum of Art)以及創新科技博物館(Tech Museum of Innovation)。

另外,北塔還包括重新裝修完畢的大廳、游泳池和小屋區,並有四家提供餐飲的選擇,會議與活動空間達到5萬5000平方呎。2018到2019年,聖荷西周圍九個縣的旅館業生意都很興旺,但疫情的封鎖措施造成這家旅館在2021年宣告破產關門,到2022年恢復營業。

疫情發生前一年多,灣區企業家賀伯德(Sam Hirbod)在2018年以2億2350萬元購入這家雙塔旅館。但疫情給旅館業造成的重創,很多業者餘悸猶存,業主是否能以高於當初的買價售出,各界拭目以待。專門追蹤加州旅館房地產業的雷葉(Alan Reay)指出,這是一項獎盃資產(trophy asset),絕對有它值得誇耀的地方。

不過目前的業主不見得一定要出售這棟建築,現在的物業貸款 是由光塔資本公司(Brightspire Capital)提供的,如果業主能在別處得到好的貸款條件,可能只須重新貸款。

雷葉指出,灣區的旅館業還是有許多困境,譬如舊金山市中心凱悅大酒店(Hyatt Regency Downtown SOMA),日前業主沒有給2億5000萬元的貸款攤負本利;另外,希爾頓聯合廣場酒店(Hilton Union Square hotel)去年6月沒給貸款付本利,直接就把鑰匙交給貸款公司,代表旅館業轉虧為盈仍不容易。

雷葉認為,當企業的出差和大型會議的數量恢復到足夠的水平,旅館業的前景才會展現光明,但是靠民眾度假的生意不足以讓旅館利潤豐厚,如今北塔上市求售,如果能得到比買價還高的售價,對灣區的旅館業者會是好消息。