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聖伯納汀諾縣府買公寓 改可負擔住宅

記者啟鉻／綜合報導
圖為所交易集合公寓外觀。（取材自谷歌地圖）
圖為所交易集合公寓外觀。（取材自谷歌地圖）

南加內陸聖伯納汀諾縣府為滿足弱勢群體住宅需求，日前購買勝利谷市一座集合公寓變為可負擔住宅。同時一家中國商品進口商，近日將在美國總部遷移到安大略市。

聖伯納汀諾縣住房管理機構（Housing Authority）近期成功以850萬元，購得了位於勝利谷（Victorville）的一座擁有60個單位的集合公寓。目的是為了將這棟物業轉換為平價住房，來滿足當地居民對可負擔住宅的持續增長需求。

名為Northport的集合位於地址羅迪歐街14243號（14243 Rodeo Dr.），擁有七棟兩層建築，共有60個二房二衛的單位。該物業有完備設施，包括游泳池、停車場、洗衣設施、門禁/控制通道以及可租用的儲藏區。使得Northport成為一個舒適、方便且具有吸引力的住宅選擇。

地產公司Mogharebi Group負責安排這次交易，並表示Northport在交易完成時各單位居民已近住滿。根據執行副總裁奧澤恩（Otto Ozen）的說法，該物業吸引了來自各方的18單出價，展現出公眾對這一轉型項目的廣泛興趣。

聖伯納汀諾縣住房管理機關副執行長米薩（Rishad Mitha）表示，「每當我們能夠增加社區中可負擔住宅數量時，都是一件令人振奮的事情。通過收購Northport，我們能夠為居民提供一個安全屏障，確保他們住房在長期內保持平價。」

被收購的集合公寓地理位置優越，靠近多個購物中心、多種餐飲選擇，還有Doris Davies公園和莫哈維Mojave Narrows地區公園，為居民提供更多便利的生活環境。

此外，一家中國商品進口商H Global Commerce，近日將公司在美國總部設立在內陸安大略市（Ontario)一棟工業建築內，該物業佔地4萬2556平方呎。商業不動產服務及投資公司CBRE為這筆交易提供仲介服務，但沒有透露有關租約的財務條款詳情。

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