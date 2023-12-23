會計師葉俊麟 籲謹慎應對AI查稅

葉俊麟提醒企業謹慎應對國稅局監管，因為AI技術和數據分析已經改變稅務審查方式。（記者張庭瑜／攝影）

無論市場環境如何變化，企業應謹慎應對國稅局 的監管；數字化時代，更是如此。會計師葉俊麟認為，隨著國稅局使用人工智能（AI ）查稅，個人和企業將面臨更全面的稅務檢查。

葉俊麟指出，數字化時代，AI技術正被各行各業廣泛採用，從社交平台的演變，到改變會計事務所和稅務機構的運作方式。葉俊麟認為，儘管AI可能帶來挑戰，但也提供機遇，特別是在財務和服務領域。

他提到AI對稅務稽查的深遠影響，以及如何改變稅務稽查方式。國稅局已經開始使用AI來提高稽查的效率和深度，這意味著在未來，個人和企業將面臨更全面的稅務檢查。葉俊麟呼籲民眾要認識到AI帶來的變化，並透過了解這項技術，來應對新時代的挑戰。

傳統會計審計實務中，人們傾向於信賴會計師的專業判斷；然而，隨著AI技術興起，這種信任可能轉移。國稅局曾偏愛傳統的審稅方法，但現在開始探索利用AI來代替這些方法進行稅務審查。葉俊麟特別舉例AI技術防範洗錢或逃漏稅的應用。例如海外資產申報、肥爸條款（FBAR）、肥咖條款（FATCA）等，以及一些受到稅務機關關注的申報表格，如1099-K、3494A、211、1040、W-2、K-1等，都可以利用AI進行核查。此外，隨著虛擬加密貨幣的盛行，葉俊麟提到IRS寄送的信件6173、6174和6174-A，都是需要特別注意的警告信。但他也指出，並非每個人都會被稽查，但信息舉報系統，可能將偷漏稅者暴露在稅務機關視野中。他警告，那些不誠實報稅或逃稅的人，可能面臨重大的稅務處罰，甚至是刑事究責。

葉俊麟詳細介紹IRS抽查稅表的三種方法，包括數位校正查稅、收入相關文件匹對和DIF（判別指標函數系統評分）。這些方法都是透過電腦程式自動找出問題、匹配和評分。因此，了解IRS的作法，有助於降低被查稅機率。他建議，首先要妥善正確填寫，並耐心核對報表，其次要提報所有應該課稅的收入。

談到虛擬貨幣 時，葉俊麟指出，這成為政府和稅務機構的一個重點。他提到，即使是小額交易也需申報，國稅局正在採取行動追蹤這些交易，包括對短期和長期的資本利得徵稅。隨著新的報稅規定實施，像是1099-K表格的應用，所有通過第三方支付平台的交易，都將被記錄和報告，增加稅務透明度。

除此之外，國稅局正在加大力度追蹤未申報資產，並要求納稅人揭露所有全球範圍內的財務顧問和服務提供者。葉俊麟強調，在這種情況下，尋找稅務律師變得更加必要。他解釋說，國稅局利用先進的AI和算法來分析納稅人資產增長與收入情況，即便是收入較低，資產的異常增長，也會引起稅局的注意。此外，美國的銀行也會向國稅局報告異常交易，使得納稅人可能因資產顯著增加，而受到重點審查。

他警告，持續進行的大數據收集和分析，可能會導致年收入不高的納稅人，也會面臨稅務審查。在一次會議中，國稅局官員曾表示，他們正在將焦點，轉向那些資產增加與收入無關的納稅人。

在業務和客戶關係管理方面，葉俊麟認為，雖然AI可以提高效率和精準度，但機器無法取代人類提供的具有人情味的服務。最後，他強調企業必須適應AI的應用，並對員工進行技能提升，以確保業務的持續成長和競爭力。