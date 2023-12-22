規避豪宅稅 富豪租賃代替出售

豪宅稅改變豪宅銷售市場。圖為位在南加州的單層莊園「龐貝宮」。（取材自James Edition官網）

雅虎財經報導，隨著加州 「豪宅稅」（Measure ULA）4月1日生效，洛杉磯 豪宅業主不得不努力應對不利的銷售市場。此趨勢在洛杉磯富裕區尤其明顯，他們同時面臨奢侈品銷售稅與動蕩的娛樂產業。

按照豪宅稅，售價超過500萬元房屋需額外繳納4%的稅，超過1000萬元房屋需額外繳納5.5%。該項稅收在資助經濟適用房和預防無家可歸者，但對想出售豪宅的富人卻增加複雜性。

Miller Samuel Inc.和Douglas Elliman數據顯示，2023年1月至9月，洛杉磯房屋銷量與去年同期相比下降26.6%。

Nourmand & Associates總裁諾爾曼（Michael Nourmand）談及該稅收造成的影響說，交易數量減少會產生連鎖效應，減少加州產業稅收，而產業稅是公立學校重要資金來源。該稅收也間接影響房地產相關業者，包括房地產經紀、產權公司、託管公司與承包商等。

為因應豪宅稅，許多富裕房主考慮用租賃代替銷售，然租金令人咋舌。以曼哈頓灘（Manhattan）近1萬3000平方呎豪宅來說，每月租金高達15萬元，租期不超過90天。

近期的好萊塢罷工 也對市場低迷起一定作用，罷工期間很難找房客，儘管美國作家協會罷工結束，但市場要全面復甦可能需一段時間。