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南加房價下跌 內陸逆勢漲

記者邵敏／綜合報導
最新數據顯示，南加大部分地區的房價中位數10月出現下跌。（記者邵敏／攝影）
最新數據顯示，南加大部分地區的房價中位數10月出現下跌。（記者邵敏／攝影）

最新數據顯示，南加州大部分地區的房價中位數開始下跌，包括洛杉磯縣和橙縣，其中范杜拉縣（Ventura County）10月跌幅達6.6%；但內陸地區卻在上漲，河濱縣 （Riverside County）房價短短一個月內上漲3.5%，獨立屋的中位數價格已達62萬960元。

對於市場潛在買家來說，房價中位數下跌是個好消息。根據加州房地產經紀人協會（California Association of Realtors）公布的數據，10月全加州售出的獨立屋，中位數價格為84萬360元，比9月的84萬3340元，下降0.4%。

南加范杜拉縣則出現最大月度跌幅，10月房屋售價中位數比9月下降6.6%。加州房地產經紀人協會指出，范杜拉縣10月單戶住宅的平均中位數是89萬9000元，9月是96萬2500元，跌幅很大。

洛杉磯縣和橙縣的房價中位數，10月也分別走跌，跌幅分別是2.3%和2.7%。雖然價格下降，但對於想在橙縣購買獨立屋的買家來說，仍然需要支付127萬5000元，這是加州最昂貴的房價中位數之一，洛杉磯縣10月的房價中位數是89萬3650元。

內陸帝國的房價中位數，10月出現大幅上漲，聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）10月獨立屋平均售價中位數為48萬1500元，比9月上漲6000多元，漲幅為1.4%。對於想在河濱縣（Riverside County）買房子的人來說，情況更糟，房價中位數在短短一個月內上漲3.5%，從60萬元已經上漲到62萬960元。

房價 加州 洛杉磯

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