我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台總統民調：賴蕭配擴大差距 領先侯康配8.5個百分點

華女李梅分屍案 親舅含淚揭內情

房市復甦 南加新建案擴大 小戶型房屋受青睞

記者啟鉻／洛杉磯報導
各項經濟指標看好，建商躍躍欲試開發新建案。（記者啟鉻／攝影）
各項經濟指標看好，建商躍躍欲試開發新建案。（記者啟鉻／攝影）

在與地產界人士說起目前房地產市場狀況時，通常會談到房屋庫存不足，因為目前的經濟狀況，使房產建商不敢大膽開發住宅，擔心交易量上不去，造成庫存積壓受損。只有經濟環境提供建商足夠安全感時，他們才會大膽開發。華人地產專家認為，隨著聯儲會日前表態升息暫緩，各項經濟指標看好，建商們已經躍躍欲試開發建案，但初期建屋仍是小規模，隨著經濟變動做出適當調整。

加州有望增逾千建案

據主流媒體報導，房地產建商更青睞市場整體購屋勢頭。以加州為例，在住宅建設繁榮時期，現有獨立屋平均每年增長6%，而在建設蕭條時則每年下降5%。若回顧加州已往34年房地產活動，根據房建許可變化情形，就會發現在建設熱絡時，每年許可平均增加27%，而建築業蕭條時，許可則每年下降25%，其中包括疫情大流行期間。若從平均每月申請許可數量統計，經濟繁榮時期有逾超過6000個許可，而不景氣時，則有有5000個稍多的許可，也就表明新住宅開發計畫繁榮時增加了千餘個，即增加約22%。

實際上，與任何買家一樣，建商開發住宅首先想到的是否能儘快在市場上交易，他們不想陷入大量未售庫存的困境。對於買家而言，則是衡量住房抵押貸款利率，以及個人是否穩定成長的薪水，因此就業問題是個關鍵因素之一。比如加州在房地產繁榮時期就業成長平均為1.6%，而蕭條時期為0.2%。所以對於建商而言，只有在經濟環境對他們來說具有足夠安全感時，他們才會大膽增加建案開發。

經濟看好 建商動作頻

地產投資專家謝宗煌表示，加州房地產市場每10年至15年會有一個從景氣到不景氣的循環周期。從經濟層面看，聯儲會鑑於升息舉措已有效抑制高通膨，失業率也在下降，股市大漲，總體經濟形勢向好，也給開發商增強信心。開發商都會存有一些房建土地，也會在基礎設施方面做工作。由於建商看到經濟向好，就會開始有動作開發建案。

他說，南加部分建商正在開始加速清理現有住宅庫存，好準備建設新屋。所以建商根據經濟好轉各種指標，會預測今後三至五年房地產市場形勢。但建商不會一下子建很多住宅，會根據市場變化對建案數量作出調整。他還表示，如果聯儲會利率不再調漲，2024年新建住宅相應也會增加，或開始出現房地產市場上升趨勢。

房價仍維持一定高度

南加內陸帝國（Inland Empire）資深地產經紀李恩慶認為，開發商最關心的是供需量，什麼時候能最快將建好住宅出售。所以說經濟變好了，對建商賣房最有利。因此房貸利率、就業率、市場供需情況達到建商要求時，他們才會大膽地開始建屋。他說，未來幾年，小戶型房屋會受到消費者青睞，因此建商會在小戶型建案多開發，這也是州府鼓勵的。但加州總體房價仍然會維持一定高度，至少不會降下來，而內陸帝國地區房市表現較為明顯。

所以說，從建商角度開發住宅盡，可能會全面考量房市場環境，而對經濟狀況、人口增長、地區性需求、政府政策、市場趨勢、建築成本等主要指標，會尤其關注綜合衡量。

房地產 加州 就業

上一則

華女李梅分屍案 親舅含淚揭內情

下一則

好康報您知／Zion Market 心安超市

延伸閱讀

下一輪大氣河風暴將到 加州12月陰晴不定

下一輪大氣河風暴將到 加州12月陰晴不定
水電供給等未獲滿意答覆 永恆加州說明會 當地居民不挺

水電供給等未獲滿意答覆 永恆加州說明會 當地居民不挺
加州人平均49歲擁房 全美最老

加州人平均49歲擁房 全美最老
收入不平等全美最嚴重 加州美國夢更難實現

收入不平等全美最嚴重 加州美國夢更難實現
越南陷房市危機？建商償債能力惡化 現金降至五年低點

越南陷房市危機？建商償債能力惡化 現金降至五年低點
建商信心再跌 去年底來新低

建商信心再跌 去年底來新低

熱門新聞

平時熱鬧的美食廣場，座位空空如也。（目擊者提供）

華人區商場又爆打砸搶 現場混亂「大家都在逃跑 」

2023-12-03 20:18
51歲的王兵（Bing Wang 音譯）身亡，48歲的王小梅（Xiaomei Wang，音譯）重傷截肢。（KTLA5）

華人遊客洛杉磯被DoorDash車撞 夫死妻截肢兒傷

2023-11-30 18:03
平時熱鬧的美食廣場，座位空空如也。（目擊者提供）

華人區商場又爆打砸搶 現場混亂「大家都在逃跑 」

2023-12-04 01:20
該房位於爾灣「花果山」社區。（取自Zillow網頁）

爾灣3屍凶宅降價賣 195萬元現金成交 原屋主仍賺錢

2023-12-05 01:20
案發時，屋內除了男主人外、還有祖母和幼兒在家。（KTLA5電視台）

家有祖母、幼兒…洛城男擊斃入室竊賊 鄰居叫好

2023-12-03 14:46
受害者在遭受搶劫和暴力攻擊後，被送往波莫納谷醫院治療。她強烈呼籲警方加緊追捕涉案嫌犯，以防止類似的搶劫案再次發生，威脅其他無辜民眾的安全。（KTLA5電視台）

南加好市多停車場遭搶 華女病床呼籲目擊者

2023-11-29 16:06

超人氣

更多 >
4種家用品 勿用洗碗精清潔

4種家用品 勿用洗碗精清潔
未來需求大又可在家上班 這個高薪工作壓力低

未來需求大又可在家上班 這個高薪工作壓力低
中國遊客搭貢多拉船遊威尼斯 亂動拍照整船翻覆

中國遊客搭貢多拉船遊威尼斯 亂動拍照整船翻覆
紐約法拉盛驚現大膽色狼 清晨強拉女性進小巷性侵

紐約法拉盛驚現大膽色狼 清晨強拉女性進小巷性侵
黃石公園10華人圍著拍照 野牛大怒衝撞 網友罵活該

黃石公園10華人圍著拍照 野牛大怒衝撞 網友罵活該