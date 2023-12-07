房市復甦 南加新建案擴大 小戶型房屋受青睞

各項經濟指標看好，建商躍躍欲試開發新建案。（記者啟鉻／攝影）

在與地產界人士說起目前房地產 市場狀況時，通常會談到房屋庫存不足，因為目前的經濟狀況，使房產建商不敢大膽開發住宅，擔心交易量上不去，造成庫存積壓受損。只有經濟環境提供建商足夠安全感時，他們才會大膽開發。華人地產專家認為，隨著聯儲會日前表態升息暫緩，各項經濟指標看好，建商們已經躍躍欲試開發建案，但初期建屋仍是小規模，隨著經濟變動做出適當調整。

加州 有望增逾千建案

據主流媒體報導，房地產建商更青睞市場整體購屋勢頭。以加州為例，在住宅建設繁榮時期，現有獨立屋平均每年增長6%，而在建設蕭條時則每年下降5%。若回顧加州已往34年房地產活動，根據房建許可變化情形，就會發現在建設熱絡時，每年許可平均增加27%，而建築業蕭條時，許可則每年下降25%，其中包括疫情大流行期間。若從平均每月申請許可數量統計，經濟繁榮時期有逾超過6000個許可，而不景氣時，則有有5000個稍多的許可，也就表明新住宅開發計畫繁榮時增加了千餘個，即增加約22%。

實際上，與任何買家一樣，建商開發住宅首先想到的是否能儘快在市場上交易，他們不想陷入大量未售庫存的困境。對於買家而言，則是衡量住房抵押貸款利率，以及個人是否穩定成長的薪水，因此就業 問題是個關鍵因素之一。比如加州在房地產繁榮時期就業成長平均為1.6%，而蕭條時期為0.2%。所以對於建商而言，只有在經濟環境對他們來說具有足夠安全感時，他們才會大膽增加建案開發。

經濟看好 建商動作頻

地產投資專家謝宗煌表示，加州房地產市場每10年至15年會有一個從景氣到不景氣的循環周期。從經濟層面看，聯儲會鑑於升息舉措已有效抑制高通膨，失業率也在下降，股市大漲，總體經濟形勢向好，也給開發商增強信心。開發商都會存有一些房建土地，也會在基礎設施方面做工作。由於建商看到經濟向好，就會開始有動作開發建案。

他說，南加部分建商正在開始加速清理現有住宅庫存，好準備建設新屋。所以建商根據經濟好轉各種指標，會預測今後三至五年房地產市場形勢。但建商不會一下子建很多住宅，會根據市場變化對建案數量作出調整。他還表示，如果聯儲會利率不再調漲，2024年新建住宅相應也會增加，或開始出現房地產市場上升趨勢。

房價仍維持一定高度

南加內陸帝國（Inland Empire）資深地產經紀李恩慶認為，開發商最關心的是供需量，什麼時候能最快將建好住宅出售。所以說經濟變好了，對建商賣房最有利。因此房貸利率、就業率、市場供需情況達到建商要求時，他們才會大膽地開始建屋。他說，未來幾年，小戶型房屋會受到消費者青睞，因此建商會在小戶型建案多開發，這也是州府鼓勵的。但加州總體房價仍然會維持一定高度，至少不會降下來，而內陸帝國地區房市表現較為明顯。

所以說，從建商角度開發住宅盡，可能會全面考量房市場環境，而對經濟狀況、人口增長、地區性需求、政府政策、市場趨勢、建築成本等主要指標，會尤其關注綜合衡量。