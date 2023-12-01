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南加莫瑞諾谷市 打造內陸之都

記者啟鉻／河濱報導
雖然莫瑞諾谷市與周邊上規模城市比較，屬於較安全城市，但警方仍不鬆懈。（河濱縣警方提供）
雖然莫瑞諾谷市與周邊上規模城市比較，屬於較安全城市，但警方仍不鬆懈。（河濱縣警方提供）

加州莫瑞諾谷市（Moreno Valley）是近年全美發展最快城市之一，居民人口平均年齡33歲左右，家庭年平均收入近9萬5000元。處於洛杉磯、橙縣、聖地牙哥之間的中心地帶。華裔市府經理李惠豪（Mike Lee）相信，莫瑞諾谷市有機會成未來內陸帝國之都（Captial of Inland Empire ）。

莫瑞諾谷市在1984年正式建市，發展至今不到40年，市區居民人口接近22萬人。在整個河濱縣各城市人口數比較中，僅次於河濱市，成為該縣人口第二大城市。河濱市居民近32萬人，但這是建市116年的成長人數。李惠豪表示，隨著莫瑞諾谷市快速發展，居民人口也會很快突破31萬人。

莫瑞諾谷市區面積51.3平方哩（miles），大於北加州舊金山市區面積的46.9平方哩。目前該市經濟年增長3.44%，在九年內創造了2萬5600個工作機會。隨著一些大型建案開工建設，就業機會持續增多。吸引就業人口的一個重要因素就是房價，現在該市住宅中位價是52萬元左右，在內陸一些發展較快城市中，算是相對較低的。而吸引項目的一個主要原因，是該市有自己的電廠。

目前該市近年發展有大小規模商業購物中心近20個，寫字樓及醫療設施12個，已完成和計畫興建的大型工業園區四個，各式酒店超過13個，計畫近幾年開發獨立屋超過3000個單位，集合式住宅至少3600套。而且住宅項目持續開發中。

莫瑞諾谷市也是加州第21大城市。日間在市區工作人口正急速增多，原因是在市區設廠的財富500強企業及跨國公司相繼在這裡落腳。

更重要的還是市府提供各種激勵措施。市府深知與優質企業建立合作夥伴的重要性，提供諸多競爭力極強的激勵政策，比如公用事業費降低、提供僱請勞動力發展服務、部分區域為投資者提供更加優惠政策等。

莫瑞諾谷市治安由河濱縣警局管轄。雖然近年社區治安案件呈現上升態勢，但比較聖伯納汀諾市、河濱市等周邊上規模城市，還是屬於較安全城市。

加州 就業 投資

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