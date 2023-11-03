只找賣方經紀買屋 未必划算

一些年輕華人在購房過程中傾向於自主挑選房屋，不再求助買方經紀，而是直接與賣方經紀合作。（取材自Pixabay）

在南加 房市當下供不應求的背景下，一些年輕華人在購房過程中傾向於自主挑選房屋，不再求助買方經紀，而是直接與賣方經紀合作，這使得他們在購房過程中面臨更艱辛的挑戰。

近日，華女小依已經五次參與競標，卻每次都未能成功，對此，專業地產經紀人建議要謹慎選擇賣家經紀，維護自身權益，同時應做好價格分析，才能增加中標的可能性。

小依的主要購房動機是為了將家人帶到美國，共同生活。她選房考慮的因素主要包括：要有院子，滿足家人的生活習慣；要鄰近或位於華人較多的社區中，以方便家人的社交和生活；同時，位置不能距離洛杉磯市區太遠。小依指出，雖然知道當下利率高的同時房價仍居高不下，但考慮到家人年紀漸長，且房價未來還可能持續上漲，所以還是決定現在入市。她還表示，她不太關心房源所位於的學區 ，但這些基本需求已經讓她的購房之旅變得困難重重。

小依看中的房源都是獨棟住宅，房型大多為3B2B（三臥兩衛），她的預算 在80萬到100萬之間。同時，小依沒有尋找買方經紀，而是自己看中房源後直接和賣方經紀溝通，覺得這樣能划算一些。由於預算的限制，小依的選擇沒有太多。同時，每當她參與競標時，總有其他買家提出更高的價格，超出她的預算，或者她不夠喜歡該房源，因此不願意提高價格，導致五次投標都以失敗告終。目前，她仍在積極看房和投標，希望能儘快拿下心儀的房子。

南加資深房地產經紀袁立功表示，有一些買家會覺得直接找賣家經紀可能更划算，但是最好考量如下因素。首先，要確定這位賣家經紀足夠專業負責和公平公正公開，因為有些不專業的經紀可能會為了賺雙方的佣金，而對關於房子的一些問題或法律問題避而不談，或不告知買家相關權益，可能會造成買家的損失或者是法律糾紛。

除此之外，買家若想找賣家經紀代表自己時，要確定該經紀把買家的所有權利與義務解釋清楚，以保障自身的權益。同時，賣家經紀需要把所有買家的投標全部提供給賣家審核和審閱，不可隱藏合約或故意不告知賣家，所以賣家最後的決定還是基於投標的價錢高低以及買家提出的相關條件。買賣雙方的地產經紀只是一個橋樑，提供專業的諮詢與服務，並不能替買家和賣家做決定。

至於如何應對近期南加房市的激烈競爭和履投不中，袁立功認為主要看買家的運氣如何。若是找到專業負責的買家經紀，該經紀應該在看房前或看房時，就把市場情況以及該出價多少的建議，跟買家做詳細的說明。有時買家不太相信經紀的建議，一直想殺價，那可能就會更難買到。

袁立功建議，買家如果想親力親為，可以用心儀房源附近的同類型房子在過去一兩個月的成交價作為參考依據。所謂同類型就是面積差不多，地區差不多（同個學區），室內裝修也差不多，千萬不能拿一個康斗（Condo）去和一個獨立屋做比較，也不能拿一個裝修欠缺、屋況不佳的房子去對比另一個裝修漂亮的房子。