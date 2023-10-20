9月零售優於預期 Fed官員釋鴿派信號

10月16日當周房貸利率大幅攀升，各期固定抵押貸款 利率較上周上漲0.375個百分點，30年期固定抵押貸款利率升至7.625%。最新數據顯示9月零售銷售強勁，遠高於預期，但聯準會（Fed）官員近日釋出鴿派信號，稱通膨放緩是趨勢。

17日公布9月零售銷售強勁，遠遠高於預期。零售業整體銷售額比上月大幅增加0.7%，遠高於預估的0.3%增幅；扣除汽車之後的核心銷售額比8月增加0.6%，高於預估的0.2%。在13個大類中，有8類銷售額均有增加，尤其是餐廳、汽車銷售業及親身照料業銷售最強，反映強勁的消費需求。

不過，芝加哥聯准會行長Austan Goolsbee在接受「金融時報」時表示，美國通膨放緩是一種無可否認的趨勢，而不是暫時現象，即使最近一系列經濟數據顯示某些物價持續面臨壓力。美國財政部 長葉倫16日接受Sky News採訪時表示，美國利率可能會維持在較高水準一段時間，但她堅稱美國經濟狀況仍良好，可同時支應陷入戰火的烏克蘭和以色列。

據彭博報導，17日前的五個交易日以來，美國30年期公債殖利率 每日上下震盪近13個基點，波動幅度為三年多來之最，更是過去年十年單日平均值的三倍以上。