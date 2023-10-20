我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登黃金時間演說：哈瑪斯與普亭是民主共同敵人

共和黨閉門會議火藥味 麥卡錫喝斥蓋茨「給我坐下」

9月零售優於預期 Fed官員釋鴿派信號

記者趙健／洛杉磯市報導

10月16日當周房貸利率大幅攀升，各期固定抵押貸款利率較上周上漲0.375個百分點，30年期固定抵押貸款利率升至7.625%。最新數據顯示9月零售銷售強勁，遠高於預期，但聯準會（Fed）官員近日釋出鴿派信號，稱通膨放緩是趨勢。

17日公布9月零售銷售強勁，遠遠高於預期。零售業整體銷售額比上月大幅增加0.7%，遠高於預估的0.3%增幅；扣除汽車之後的核心銷售額比8月增加0.6%，高於預估的0.2%。在13個大類中，有8類銷售額均有增加，尤其是餐廳、汽車銷售業及親身照料業銷售最強，反映強勁的消費需求。

不過，芝加哥聯准會行長Austan Goolsbee在接受「金融時報」時表示，美國通膨放緩是一種無可否認的趨勢，而不是暫時現象，即使最近一系列經濟數據顯示某些物價持續面臨壓力。美國財政部長葉倫16日接受Sky News採訪時表示，美國利率可能會維持在較高水準一段時間，但她堅稱美國經濟狀況仍良好，可同時支應陷入戰火的烏克蘭和以色列。

據彭博報導，17日前的五個交易日以來，美國30年期公債殖利率每日上下震盪近13個基點，波動幅度為三年多來之最，更是過去年十年單日平均值的三倍以上。

殖利率 貸款 財政部

上一則

ICU昏迷28天 重度燒傷華女 自強不息創業迎新生

下一則

好康報您知／168超市（168 Market）

延伸閱讀

澤倫斯基想訪問 以色列1句話秒拒

澤倫斯基想訪問 以色列1句話秒拒
美30年期公債殖利率波動程度 寫疫情初期以來之最

美30年期公債殖利率波動程度 寫疫情初期以來之最
葉倫:利率將維持較高水準

葉倫:利率將維持較高水準
利率更高更久？葉倫稱美國經濟狀況良好：利率可能維持高檔

利率更高更久？葉倫稱美國經濟狀況良好：利率可能維持高檔
APEC財長會 11月舊金山登場 聚焦台美租稅協定

APEC財長會 11月舊金山登場 聚焦台美租稅協定
葉倫訪問發揮效用 美中啟動經濟與金融工作小組

葉倫訪問發揮效用 美中啟動經濟與金融工作小組

熱門新聞

一名非裔女司機據稱闖入洛斯費利茲地區的兩家店鋪（OC HAWK）

非裔女疑故意撞入亞洲餐廳 現場失火、一片狼藉

2023-10-15 16:34
華裔留學生從住所看到警方正在現場調查取證。（受訪者提供）

深夜房門響 女子開門中彈 華人目擊嚇壞

2023-10-18 21:23
聖伯納汀諾縣警局發布了52 歲的約翰·菲茨帕特里克（左）和47 歲的金芳的失踪人員海報，兩人顯然是在安薩波雷戈沙漠州立公園露營時失蹤的。（聖伯納汀諾縣警局）

中國女金芳仍下落不明 白男友死於南加州立公園

2023-10-14 18:47
一名Grubhub平台送外賣的司機在車內偷吃顧客食物。（KTLA5）

外賣司機狼吞虎嚥、偷吃顧客食物 華人「太噁心」

2023-10-15 15:45
Waymo公司推出的自動駕駛計程車，10月11日正式進駐南加。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱直擊無人駕駛計程車 為何活春宮頻發

2023-10-12 21:26
當事人目前已向加州聽證會部門提起申訴。（圖：受訪者提供）

報稅截止日臨近 突收大額補稅帳單 洛縣華人喊冤

2023-10-17 14:15

超人氣

更多 >
比爾蓋茲包下米其林餐廳 313元大餐一口未碰只喝健怡可樂

比爾蓋茲包下米其林餐廳 313元大餐一口未碰只喝健怡可樂
浴室「擺1物」搞定霉斑水垢 網讚：煮飯也好用

浴室「擺1物」搞定霉斑水垢 網讚：煮飯也好用
明年起…紐約大學新生 年收入10萬以下免學費

明年起…紐約大學新生 年收入10萬以下免學費
「新疆維納斯」兩塊布遮上圍 網：大半夜讓我流鼻血

「新疆維納斯」兩塊布遮上圍 網：大半夜讓我流鼻血
自助選購也要收小費 民調：三分之二消費者反感

自助選購也要收小費 民調：三分之二消費者反感