比佛利山商場轉手 不到半年獲利70%

一處位於比佛利山的購物中心近日被快速轉手（flip），賣家在不到半年內獲利近70%。（取自Google地圖）

自疫情爆發以來，零售地產（租戶為超市、餐廳、乾洗店等零售店鋪的商業地產）市場一直處於低迷狀態；然而，最近有投資者購買一處購物中心後快速轉手（flip），短短五個月獲利近70%。

根據洛杉磯 縣房產資料，地產經紀公司Carolwood日前以3425萬元，出售位於比佛利山 （Beverly hills）奧林匹克大道上的零售中心，每平方呎價格約為1100元。據「The Registry」報導，Carolwood今年4月以2010萬元購入這處零售地產，當時每平方呎價格約為660美元。由此計算，Carolwood在不到半年的時間裡，透過此交易獲利1415萬元，獲利近70%。

根據洛杉磯縣估值官辦公室資料，被交易的零售購物中心位於比佛利山奧林匹克大道上，建於1988年，占地0.7英畝，建築面積約3萬平方呎，共有23戶店面及25間盥洗間。該購物中心交通便利，位於多個公共交通和高速公路交匯處。

此外，由於該購物中心位於比佛利山莊邊界附近，無需繳納洛杉磯市今年4月起徵收的「ULA豪宅稅」（Measure United to House LA）。如果該購物中心位於洛杉磯市內，則Carolwood將收到高達188萬美元的ULA稅單。

紀錄顯示，該交易的買方是一家名為BHPlaza的加州 公司。加州國務卿辦公室（California Secretary of State）資料顯示，BHPlaza LLC是一家總部位於洛杉磯縣庫爾富城（Culver City）的「房地產投資」有限責任公司。

過去幾年，洛杉磯縣很少有每平方呎價格超過1000元的零售地產交易。最近一筆單價過千元的零售房地產買賣還是在2022年，當時Deka Group以每平方呎1022元的價格收購聖塔蒙尼卡市（Santa Monica一處Whole Foods超市所在地。

根據商業地產諮詢公司NAI統計，洛杉磯縣二季零售地產每平方呎的銷售價格較去年同期下降13.2%，銷售量也下降55%。 不過，零售地產的房東們並沒有因此降低租金，洛杉磯縣第二季平均租金要價比第一季上漲0.7%，較去年同期高出0.3%。