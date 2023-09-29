加州修法 保障社區學院優惠宿舍

圖為一所州立Cal Poly Pomona學生宿舍。（記者啟鉻／攝影）

加州 為社區學院新建提供弱勢家庭學生的低租金 宿舍，正在對兩項相關法案予以修正。法案涉及南加州喜瑞都學院（Cerritos College)等19所校園低收入 家庭學生住宿。

該學院現任理事會主席劉昕（Shin Liu）表示，如果學院無法獲得這筆資金，就無法建設提供396名低收入家庭學生月租700元宿舍。如果宿舍一旦建設成功，將是加州第一所擁有經濟適用學生宿舍的社區學院。

據了解，2023年6月，州府原本承諾撥款11億元資金，在全州範圍19所社區學院興建經濟實惠的學生宿舍。但加州州長紐森（Gavin Newsom）卻意外撤回資金，說是應對當時加州的315億元預算赤字。資金所涉及的社區學院被告知去借貸這筆資金，州政府承諾會30年內支付債務。

不過，社區學院方面認為，如果州政府沒有具體保證每年提供學員需要的7850萬元支付債務，結果是，至少包括喜瑞都學院等兩所學院，不得不取消低收入學生宿舍項目。結果將損害州政府一個目標，即提供近6000名社區學院學生和數千名州立大學學生平價學生宿舍。

劉昕表示，現在租金飆漲，部分就讀社區學院的弱勢家庭學生，為了完成學業，不得不露宿停車場車內。連起碼居住的地方都沒有，怎麼能使他們去完成學業，升入理想大學。所以喜瑞都學院計畫為他們建設優惠租金宿舍。宿舍設有中央廚房、食品銀行提供食品，還有心理諮詢顧問。目的就是保證這些家庭子弟能夠完成學業。這也是該學院率先在社區學院中建設提供弱勢家庭學生宿舍。

據悉，目前兩項待修正的法案正在立法會作業中，此舉將允許社區學院宿舍項目繼續，並撤銷6月間引起社區學院恐慌的預算協議。法案將允許社區學院保留已獲的資金。學院對這一解決方案感到滿意。劉昕表示，預計2024年夏季左右，學院會獲得這筆資金，然後將開始建設優惠租金學生宿舍，預計三至四年完成。