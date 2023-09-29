我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州速食業時薪漲至20元 紐約市外送員時薪漲至近18元

恒大許家印二兒子前年賣洛杉磯豪宅 前妻丁玉梅已離港

加州修法 保障社區學院優惠宿舍

記者啟鉻／洛杉磯報導
圖為一所州立Cal Poly Pomona學生宿舍。（記者啟鉻／攝影）
圖為一所州立Cal Poly Pomona學生宿舍。（記者啟鉻／攝影）

加州為社區學院新建提供弱勢家庭學生的低租金宿舍，正在對兩項相關法案予以修正。法案涉及南加州喜瑞都學院（Cerritos College)等19所校園低收入家庭學生住宿。

該學院現任理事會主席劉昕（Shin Liu）表示，如果學院無法獲得這筆資金，就無法建設提供396名低收入家庭學生月租700元宿舍。如果宿舍一旦建設成功，將是加州第一所擁有經濟適用學生宿舍的社區學院。

據了解，2023年6月，州府原本承諾撥款11億元資金，在全州範圍19所社區學院興建經濟實惠的學生宿舍。但加州州長紐森（Gavin Newsom）卻意外撤回資金，說是應對當時加州的315億元預算赤字。資金所涉及的社區學院被告知去借貸這筆資金，州政府承諾會30年內支付債務。

不過，社區學院方面認為，如果州政府沒有具體保證每年提供學員需要的7850萬元支付債務，結果是，至少包括喜瑞都學院等兩所學院，不得不取消低收入學生宿舍項目。結果將損害州政府一個目標，即提供近6000名社區學院學生和數千名州立大學學生平價學生宿舍。

劉昕表示，現在租金飆漲，部分就讀社區學院的弱勢家庭學生，為了完成學業，不得不露宿停車場車內。連起碼居住的地方都沒有，怎麼能使他們去完成學業，升入理想大學。所以喜瑞都學院計畫為他們建設優惠租金宿舍。宿舍設有中央廚房、食品銀行提供食品，還有心理諮詢顧問。目的就是保證這些家庭子弟能夠完成學業。這也是該學院率先在社區學院中建設提供弱勢家庭學生宿舍。

據悉，目前兩項待修正的法案正在立法會作業中，此舉將允許社區學院宿舍項目繼續，並撤銷6月間引起社區學院恐慌的預算協議。法案將允許社區學院保留已獲的資金。學院對這一解決方案感到滿意。劉昕表示，預計2024年夏季左右，學院會獲得這筆資金，然後將開始建設優惠租金學生宿舍，預計三至四年完成。

低收入 加州 租金

上一則

自製冰皮月餅超詳細攻略 多種口感任你選

下一則

中秋佳節無煙日 閤家歡聚樂融融

延伸閱讀

警察社團皆反對迷幻劑合法 呼籲紐森否決SB58

警察社團皆反對迷幻劑合法 呼籲紐森否決SB58
紐森否決AB316法案 工會：數十萬人恐失業

紐森否決AB316法案 工會：數十萬人恐失業
紐森否決AB316號法案 加州將失25萬職位 勞工界震驚

紐森否決AB316號法案 加州將失25萬職位 勞工界震驚
紐森簽保護跨性別法案 培訓教師文化能力

紐森簽保護跨性別法案 培訓教師文化能力
屋崙12商業活動區降低速限 果谷區限速20哩

屋崙12商業活動區降低速限 果谷區限速20哩
自願無家可歸者 舊金山將清除帳篷

自願無家可歸者 舊金山將清除帳篷

熱門新聞

1987年，林青霞還趕來參加了Stutz的新車發佈會。（受訪人提供）

華人豪車大亨 從叱吒風雲到靠人救濟 只因...

2023-09-23 19:48
有數名警員進行了驅趕。（李先生提供）

租房專挑「單純」留學生 華人房東慘賠4萬

2023-09-24 21:47
現在入手電車超划算，2萬5就能拿下特斯拉。（世說新聞小組╱製作）

世說新聞╱電車大降價 特斯拉立省1萬5 還有額外折扣

2023-09-22 16:25
9月21日早，洛杉磯405號公路的Sepulveda Pass路段發生嚴重堵車

南加405號公路清晨堵成光河 原因是...

2023-09-21 18:00
這棟房屋開價88萬8000元，比市場價至少低十幾萬，主要原因是「凶宅」。（Zillow）

洛杉磯好房售88.8萬 低市價十萬多 只因華人命案

2023-09-26 15:33
許家屯在南加奇諾岡市的故居入門處。（記者啟鉻／攝影）

許家屯南加故居 接手屋主開價近220萬求售

2023-09-24 02:20

超人氣

更多 >
這個常見的調味料 竟有神奇護腦作用

這個常見的調味料 竟有神奇護腦作用
好市多賣金條 放上網幾小時內就被搶購一空

好市多賣金條 放上網幾小時內就被搶購一空
拜登政府今天對聯邦公務員發函 告知政府即將關閉

拜登政府今天對聯邦公務員發函 告知政府即將關閉
回收、重覆清洗誰環保？ 麥當勞揭「悲慘經驗」抗拒歐盟新規

回收、重覆清洗誰環保？ 麥當勞揭「悲慘經驗」抗拒歐盟新規
毛不易傷情惡化？多項活動喊停 知情人士曝：筷子都用不了

毛不易傷情惡化？多項活動喊停 知情人士曝：筷子都用不了