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房價利率雙高 專家：房市趨理性

記者張宏／洛杉磯報導
房產專家說，目前購房趨於理性，有缺點的房子在市場停留時間更久，但房地產不會進入衰退。（Ken Chen提供）
房產專家說，目前購房趨於理性，有缺點的房子在市場停留時間更久，但房地產不會進入衰退。（Ken Chen提供）

抵押貸款利率快速上升和房屋銷售急劇放緩，讓一些人擔心房地產市場是否進入衰退。不過地產專家表示，購房在趨於理性，有缺點的房子在市場停留時間更久，但房地產不會進入衰退。

華人估價師Ken Chen表示，他們現在做銀行貸款估價時，經常出現賣價高於估價的狀況。通常好房源且價格適中的房子上市一周就能賣掉，現在市場上的買家足夠，但是購房已趨於理性，從前只要有房子上市，買家就一窩蜂發Offer報價，許多房屋的缺點被忽略；但現在買家開始挑選，那些有缺點的房子，如路衝或者後面有大馬路，如果不給予相應折扣，上市一個月甚至更久都未必賣的掉。

Ken Chen說，市場回歸理性的主要原因，是買家覺得房價已保持漲勢很久，再上漲的空間已經有限。除那些帶著大筆現金的來自中國或印度的外國買家外，能夠承受100萬左右的房價的買家，是那些工作數年、收入高的年輕人，他們希望通過買房用貸款的利息抵稅，但高房價加上高利率，已讓他們的承受能力達到極限。因此砍價和謹慎選購現象開始出現，買家和賣家間的拔河拉鋸增加，意味著市場上搶房的買家減少。至於未來的房市發展，還要看聯準會是否繼續加息。

作為估價師，他更清楚一個房子的市場價值和賣家開價是否合理。他之前幫客人賣房子，就是出一個比市場價值略低的售價，以此吸引足夠買家，然後讓他們競投拉高成交價。像哈岡估值90萬的房子，開價86萬8000元，很快拿到10個買家的offer，最後以高於估值的92萬元賣掉。

儘管抵押貸款利率飆升超過7%，並在8月達到20多年來的最高水平，但房屋價值仍保持穩定。其中原因是住房供應不足，抵押貸款公司New American Funding的負責人阿維洛 (Rick Arvielo) 表示，庫存不夠讓房價始終堅挺。

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