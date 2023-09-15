美國家庭財富創新高 房貸利率略升

利率。

9月11日當周房貸利率 略微上升，各期固定抵押貸款 利率較上周升0.125個百分點左右，其中30年期固定抵押貸款利率升至6.875%。最新數據顯示，美國家庭財富已達到歷史新高，市場普遍認為美國消費者已擺脫通膨的陰影。

華爾街 日報（WSJ）報導，多數聯準會決策者認為央行在總體利率調控上已取得一定成果，可在下一次利率決策會議上暫停加息。房利美（Fannie Mae）和抵押貸款銀行家協會（Mortgage Bankers Association) 預測，今年三、四季度的30年期固定抵押貸款利率將在6.2%至6.8%之間；2023年上半年的30年期固定抵押貸款利率區間將降為5.6%至6.5%。根據房地美（Freddie Mac）資料，抵押貸款利率的歷史低點是在2021年1月7日創下的，當時30年期固定抵押貸款利率僅為2.65%。

根據聯邦政府的數據，在股市回升和房價上漲的雙重推動下，今年第二季度美國家庭財富已達到創紀錄的154.3兆美元。 CNN財經新聞認為，美國消費者已完全從通膨造成的股票和房地產價格下跌中恢復過來。

本周即將公布的消費者物價指數（CPI）和生產者物價指數（PPI）將進一步反映通膨情況，為聯准會下一步行動提供更多證據。