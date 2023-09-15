我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

道指回吐漲幅 史指連跌兩周

男子自家車庫發現蛇 捕蛇公司抓出20條響尾蛇

南加內陸2縣 房屋交易下降22%

記者啟鉻／綜合報導
內陸兩縣區住宅交易一年間下降至少22%。（記者啟鉻／攝影）
內陸兩縣區住宅交易一年間下降至少22%。（記者啟鉻／攝影）

據當地媒體報導，南加內陸帝國河濱縣（Riverside）和聖伯納汀諾縣（San Bernardino）在2023年夏季同比往年正常水平，房屋交易活動下降了三分之一。根據全球房地產數據和分析公司CoreLogic統計，內陸兩縣2023年7月同比，房屋交易下降至少22%。

據統計，一年間，南加五個縣區房屋交易量平均下降19%。包括河濱縣房屋銷量下降22%，聖伯納汀諾縣下降23%。洛杉磯縣下降21%，聖地牙哥縣（San Diego）下降13%，范杜拉縣（Ventura ）下降30%，橙縣（Orange）下降9%。內陸兩縣僅在七月間房屋交易總數為4541個單位，比較六月下降18%，比2022年7月降低至少22%。

據統計，進入2023年，消費者在網路對房屋搜索量明顯減少。持續攀升的房屋貸款利率弱化了購房能力，下降了14%。而有限的購房選擇也對交易產生負面影響。在南加州六個縣區，住房銷售在一年間平均下降19%，降至1萬3998個單位。同時，房價上漲也傷害了可負擔性。六個縣房屋中位價格上漲了2.5%，至74萬3000元，僅低於2022年4月創下的中位價格75萬元。

再進一步觀察今年7月內陸兩縣房市情況。河濱縣住房成交2641套，比較6月下降20%，比2022年7月下降22%；聖伯納汀諾縣成交1900套住宅，比6月下降16%，比2022年7月下降23%。

比較住房中位價格變動統計。河濱縣中位價格是55萬1250元，比6月下降1.6%，比2022年7月下降2%，而2022年8月創下的中位價格紀錄是58萬1500元；聖伯納汀諾縣中位價格是48萬元，比6月上升了1.1%，比2022年7月下降了4%，在2022年5月當地創下的中位價格紀錄是50萬元。

南加 加州 貸款

上一則

美國家庭財富創新高 房貸利率略升

下一則

洛杉磯機場附近酒店 被2370萬元收購

延伸閱讀

物流降溫 內陸今年前7月少6.1萬個工作

物流降溫 內陸今年前7月少6.1萬個工作
內陸男女劫匪跟搶提款老人 被逮拍照還「咧嘴大笑」

內陸男女劫匪跟搶提款老人 被逮拍照還「咧嘴大笑」
聖伯納汀諾商家遇搶 女店員攔阻遭襲 1嫌落網1在逃

聖伯納汀諾商家遇搶 女店員攔阻遭襲 1嫌落網1在逃
內陸長者銀行取錢 非裔男女跟隨搶劫

內陸長者銀行取錢 非裔男女跟隨搶劫
聖伯納汀諾市 擬6年內新建8123棟住宅

聖伯納汀諾市 擬6年內新建8123棟住宅
河濱縣華人農場 幸運躲過雨災 直呼奇蹟

河濱縣華人農場 幸運躲過雨災 直呼奇蹟

熱門新聞

房屋遭嚴重破壞，新屋主損失近百萬。（記者趙健/攝影）

華人417萬買新屋 一個月被盜6次 損失近百萬

2023-09-10 19:38
梅根目前在南加的聖塔芭芭拉生活。圖為她在當地的義大利菜餐廳吃生日前大餐。（取材自梅根IG）

前王妃梅根南加生活 開14萬元豪車吃8元速食

2023-09-12 18:45
嫌疑人得手後迅速逃跑。（目擊者視頻）

洛杉磯梅西再爆打砸搶 10餘劫匪人手1大袋從容離開

2023-09-11 15:04
南加兩名男子跟蹤一名購物者途中被捕。（ABC）

奢侈品店購物被跟蹤 南加爾灣住屋遭洗劫超10萬

2023-09-12 16:20
VIP按摩店網站的圖片，標語「紳士特別按摩服務」，配有性感女生照片。（VIP按摩店網站）

兩華女「精心策劃」逼迫賣淫 華人區擁多家色情店

2023-09-11 21:23
胡正國強調，華人父母在考慮遺產繼承問題時應了解潛在風險點，提前進行規劃以確保財產按自己希望的方式分配。（記者趙健／攝影）

過早把財產轉給子女有風險 「生前信託」確保孩子成「富十代」

2023-09-12 02:18

超人氣

更多 >
世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！

世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！
紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕

紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕
侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎

侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎
張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」

張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」
好市多購物划算 但這五食品恐浪費錢

好市多購物划算 但這五食品恐浪費錢