南加內陸2縣 房屋交易下降22%

內陸兩縣區住宅交易一年間下降至少22%。（記者啟鉻／攝影）

據當地媒體報導，南加 內陸帝國河濱縣（Riverside）和聖伯納汀諾縣（San Bernardino）在2023年夏季同比往年正常水平，房屋交易活動下降了三分之一。根據全球房地產數據和分析公司CoreLogic統計，內陸兩縣2023年7月同比，房屋交易下降至少22%。

據統計，一年間，南加五個縣區房屋交易量平均下降19%。包括河濱縣房屋銷量下降22%，聖伯納汀諾縣下降23%。洛杉磯縣下降21%，聖地牙哥縣（San Diego）下降13%，范杜拉縣（Ventura ）下降30%，橙縣（Orange）下降9%。內陸兩縣僅在七月間房屋交易總數為4541個單位，比較六月下降18%，比2022年7月降低至少22%。

據統計，進入2023年，消費者在網路對房屋搜索量明顯減少。持續攀升的房屋貸款 利率弱化了購房能力，下降了14%。而有限的購房選擇也對交易產生負面影響。在南加州 六個縣區，住房銷售在一年間平均下降19%，降至1萬3998個單位。同時，房價上漲也傷害了可負擔性。六個縣房屋中位價格上漲了2.5%，至74萬3000元，僅低於2022年4月創下的中位價格75萬元。

再進一步觀察今年7月內陸兩縣房市情況。河濱縣住房成交2641套，比較6月下降20%，比2022年7月下降22%；聖伯納汀諾縣成交1900套住宅，比6月下降16%，比2022年7月下降23%。

比較住房中位價格變動統計。河濱縣中位價格是55萬1250元，比6月下降1.6%，比2022年7月下降2%，而2022年8月創下的中位價格紀錄是58萬1500元；聖伯納汀諾縣中位價格是48萬元，比6月上升了1.1%，比2022年7月下降了4%，在2022年5月當地創下的中位價格紀錄是50萬元。